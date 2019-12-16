В нескольких городах Индии из-за протестов отключили интернет

Вызвавший возмущение граждан закон предполагает упрощенное предоставление гражданства Индии для немусульман из стран Южной Азии, если их притесняют на родине. Закон затронет, в частности, жителей Пакистана, Афганистана, Бангладеш, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство.
По информации «Аль-Джазиры», в ходе демонстраций погибли как минимум шесть человек. Для разгона протестов полиция использует слезоточивый газ. ТАСС пишет, что участники акций в штате Западная Бенгалия блокировали автомобильные и железные дороги. Когда к протестам присоединились студенты, власти начали закрывать вузы. NDTV передает, что в индийских городах Алигарх и Мератх отключили интернет, чтобы «предотвратить распространение слухов». В ходе протестов в Алигархе только за 15 декабря были задержаны от 10 до 15 человек.
Кроме того, по данным The Washington Post, уже более 134 дней нет интернета в индийском штате Джамму и Кашмир, что стало рекордным сроком. С 1 ноября штат, населенный преимущественно мусульманами, лишился особого статуса, дававшего ему право на свою собственную конституцию, а также автономность по всем вопросам, кроме обороны, внешних взаимоотношений и связи. Вместо штата Джамму и Кашмир появились две «союзные территории» (регионы, в которых введено прямое правление) — преимущественно мусульманская Джамму и Кашмир и преимущественно буддистская Ладакх. Многие торговцы в знак протеста закрыли свои магазины, а бывшая администрация штата призвала власти Индии наладить диалог с местным населением во избежание массовых волнений.