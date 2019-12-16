Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
20Уникальный разноцветный залив показали с воздуха
20Церемония прощания с Юрием Лужковым
16:10 (мск), источник: Коммерсантъ

В нескольких городах Индии из-за протестов отключили интернет

Власти Индии начали блокировать интернет в нескольких городах страны, где проходят протесты против принятия закона о гражданстве. В ходе протестов пострадали уже около 200 студентов, несколько человек погибли. Многие пострадавшие получили ранения в столкновениях с полицией, сообщает телеканал NDTV.

Источник: Reuters

Вызвавший возмущение граждан закон предполагает упрощенное предоставление гражданства Индии для немусульман из стран Южной Азии, если их притесняют на родине. Закон затронет, в частности, жителей Пакистана, Афганистана, Бангладеш, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство.

По информации «Аль-Джазиры», в ходе демонстраций погибли как минимум шесть человек. Для разгона протестов полиция использует слезоточивый газ. ТАСС пишет, что участники акций в штате Западная Бенгалия блокировали автомобильные и железные дороги. Когда к протестам присоединились студенты, власти начали закрывать вузы. NDTV передает, что в индийских городах Алигарх и Мератх отключили интернет, чтобы «предотвратить распространение слухов». В ходе протестов в Алигархе только за 15 декабря были задержаны от 10 до 15 человек.

Кроме того, по данным The Washington Post, уже более 134 дней нет интернета в индийском штате Джамму и Кашмир, что стало рекордным сроком. С 1 ноября штат, населенный преимущественно мусульманами, лишился особого статуса, дававшего ему право на свою собственную конституцию, а также автономность по всем вопросам, кроме обороны, внешних взаимоотношений и связи. Вместо штата Джамму и Кашмир появились две «союзные территории» (регионы, в которых введено прямое правление) — преимущественно мусульманская Джамму и Кашмир и преимущественно буддистская Ладакх. Многие торговцы в знак протеста закрыли свои магазины, а бывшая администрация штата призвала власти Индии наладить диалог с местным населением во избежание массовых волнений.

Справка
На грани войны? Что происходит на границе Индии и ПакистанаКонфликт между двумя ядерными державами обострился до предела
 Мусор из Москвы вывозят в регионы. Кто еще пострадает?
Opel возвращается в Россию
Путин подписал закон об отмене банковского роуминга
Еще два российских региона сделали 31 декабря выходным днем
Воры обокрали дочь Берни Экклстоуна на 67 млн долларов
Яровая назвала систему в вузах РФ «миной замедленного действия»
Стало известно, что «охраняли» истуканы острова Пасхи
Как выглядят птенцы павлинов, голубей и зябликов (фото)
На пляж в Австралии вынесло странное фиолетовое существо
Здоровье
Ученые назвали «продукты-наркотики» Среди них — шоколад и чипсы.
Hi-Tech
3 способа сделать резервную копию SMS-сообщений Проще всего — через приложение
Кино
Ольга Бузова снова осталась без жениха в финале реалити-шоу Звезда приняла неожиданное решение и покинула проект «План Б»
Горячие темы на Авто
В классе у дочери все, как один, собрались в медицинский 233
Продолжение моей темы про звонки со "Сбербанка" 131
Что такое статистика и с чем ее едят? 99
Наш разорительный ТАВКР надо посадить на мель в проливе Невельского 99
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Самый ранний звоночек зарождающейся онкологии
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
Первые симптомы онкологии, на которые не обращают внимания
Gnezdo.ru
5 известных женщин, которые сдали детей в приют
Капуста "Приказано хрустеть". Рецепт закваски
"Машина неубиваемая": умные россияне берут такую
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
Леди
«Эту диету не могу рекомендовать»: история похудения на 33 кг Яна Новикова из Крыма называет себя активной мамой, которая сумела похудеть ради своей семьи.
Дом
Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
10 главных достижений Юрия Лужкова в недвижимости
Как живут люди, променявшие город на глубинку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь