Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Зеленский высказался о жителях Донбасса «У меня огромное количество друзей — жители Донбасса»
Фоторепортажи
10В Италии показали календарь Pirelli-2020
25Опубликованы лучшие фото дикой природы 2019 года
13:35 (мск), источник: Интерфакс

В Париже забастовки спровоцировали 600-километровые пробки

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU — В Париже в понедельник продолжаются забастовки против пенсионной реформы, в результате которых образовались пробки общей протяженностью более 600 километров. Также нарушено движение на железных дорогах, сообщает французская газета Le Figaro.

Источник: AFP 2019

Как отмечает издание, пробки образовались на дорогах центрального парижского региона Иль-де-Франс к 08:45 по местному времени (10:45 по московскому времени).

Кроме того, закрыты восемь линий парижского метро. На входах и в переходах метро скапливаются большие толпы людей.

Новость
74 кило сыра и 798 багетов. Что можно купить на среднюю французскую пенсию

Железнодорожная компания SNCF заявила в понедельник, что внутреннее движение поездов «сильно сокращено». До сих пор не возобновила рейсы международная железнодорожная компания Eurostar.

Министр транспорта Жан-Батист Джеббари в свою очередь заявил радиостанции Europe 1, что около «80% работников железнодорожных предприятий работают каждый день».

По данным СМИ, желтые жилеты и профсоюзные активисты возобновляют протесты не только в Париже. В частности, ранее они блокировали автобусную станцию в Руане, префектуре департамента Приморская Сена на севере Франции.

Отмечается, что из-за забастовки, во многих университетах откладывается проведение экзаменов. Например, более чем для десяти тысяч студентов университета Лилля отменены экзамены в конце семестра.

Генеральный директор Французской демократической конфедерации труда (CFDT) выступил за перерыв в забастовочном движении на время рождественских праздников. Однако при этом он отметил, что в случае, если правительство никак не отреагирует на требования протестующих, в январе протесты возобновятся с новой силой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Акции протеста проходят по всей Франции, несмотря на сделанное премьер-министром страны Эдуаром Филиппом заявление о готовности к некоторому смягчению пенсионной реформы. В частности, он пообещал, что она не затронет рожденных до 1975 года, а повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет произойдет только в 2027 году.

Масштабные протесты против проекта реформы продолжаются во Франции уже почти две недели. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

Читайте также
Следите за развитием темы Желтые жилеты против Макрона
Fitch и ВБ рассказали, что не так с российской экономикой
Еще два российских региона сделали 31 декабря выходным днем
Соведущего Елены Малышевой не пустили в Россию
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в январе
На пляж в Австралии вынесло странное фиолетовое существо
Россиянка попала в список самых заметных новых миллиардеров
Российская биатлонистка не жалеет о смене сборной
Здоровье
Любые дозы алкоголя оказались смертельно опасными Спиртное повышает риск развития опухолей.
Hi-Tech
3 способа сделать резервную копию SMS-сообщений Проще всего — через приложение
Кино
Ольга Бузова снова осталась без жениха в финале реалити-шоу Звезда приняла неожиданное решение и покинула проект «План Б»
Горячие темы на Авто
В классе у дочери все, как один, собрались в медицинский 230
Продолжение моей темы про звонки со "Сбербанка" 131
Что такое статистика и с чем ее едят? 99
Наш разорительный ТАВКР надо посадить на мель в проливе Невельского 99
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Бабушка и университет 344
Сказка Мастера. Часть I 318
Подростки 184
Новый год и ребенок 4 месяца 112
Леди
«Эту диету не могу рекомендовать»: история похудения на 33 кг Яна Новикова из Крыма называет себя активной мамой, которая сумела похудеть ради своей семьи.
Новости партнеров
Влияй на будущее своей области - участвуй в опросе
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
Первые симптомы онкологии, на которые не обращают внимания
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь