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14:52 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали проект о децентрализации на Украине

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Законопроект о децентрализации, размещенный на сайте Верховной рады Украины, нужно изучать на предмет соответствия минским соглашениям и формуле Штайнмайера, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте ничего не говорится об особом статусе Донбасса.

На вопрос, есть ли уже реакция Кремля на то, что в этом законе нет ни слова об особом статусе Донбасса, Песков ответил: «Пока нет», и подчеркнул, что «документ нужно анализировать очень внимательно, изучать на предмет соответствия минским договорённостям и формуле Штайнмайера».

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