14:55 (мск), источник: RNS
В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского к Донбассу
Бывший президент Украины Петр Порошенко начинал войну на
По словам представителя Кремля, разница в подходах у них, «безусловно, есть».
«Один президент [Порошенко] начинал войну [на
Песков подчеркнул, что Россия надеется на имплементацию Украиной минских договоренностей.
«Мы надеемся, что это будет реализовано, мы надеемся, что Киев пройдет свою большую часть пути по минским договоренностям в плане реализации. Главное, чтобы государство Украина выполняло взятые на себя обязательства по минским договоренностям, по всему комплексу мер», — заявил Песков.
9 декабря в Париже впервые за три года прошла встреча лидеров «нормандской четверки». По ее итогам лидеры приняли коммюнике, в котором отмечены три пункта. Первый — незамедлительные меры по стабилизации ситуации в Донбассе, включая полное прекращение огня. Второе — мероприятия об имплементации политических положений Минских соглашений, включая продление закона об особом статусе самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также инкорпорирование «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Третье — лидеры «нормандской четверки» просят глав МИД своих стран и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, а также выражают согласие на проведение еще одной встречи в течение четырех месяцев.
Кроме того, на «полях» саммита прошла первая официальная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Центральной темой переговоров стало урегулирование конфликта на