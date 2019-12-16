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14:55 (мск), источник: RNS

В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского к Донбассу

Бывший президент Украины Петр Порошенко начинал войну на юго-востоке страны, в то время как нынешний глава государства Владимир Зеленский в предвыборной кампании обещал её закончить. Об этом напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: AP 2019

По словам представителя Кремля, разница в подходах у них, «безусловно, есть».

«Один президент [Порошенко] начинал войну [на юго-востоке Украины], краеугольным камнем предвыборных обещаний нового президента [Зеленского] было завершение войны», — приводит его слова ТАСС.

Песков подчеркнул, что Россия надеется на имплементацию Украиной минских договоренностей.

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«Мы надеемся, что это будет реализовано, мы надеемся, что Киев пройдет свою большую часть пути по минским договоренностям в плане реализации. Главное, чтобы государство Украина выполняло взятые на себя обязательства по минским договоренностям, по всему комплексу мер», — заявил Песков.

9 декабря в Париже впервые за три года прошла встреча лидеров «нормандской четверки». По ее итогам лидеры приняли коммюнике, в котором отмечены три пункта. Первый — незамедлительные меры по стабилизации ситуации в Донбассе, включая полное прекращение огня. Второе — мероприятия об имплементации политических положений Минских соглашений, включая продление закона об особом статусе самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также инкорпорирование «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Третье — лидеры «нормандской четверки» просят глав МИД своих стран и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, а также выражают согласие на проведение еще одной встречи в течение четырех месяцев.

Кроме того, на «полях» саммита прошла первая официальная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Центральной темой переговоров стало урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Стороны, в частности, договорились по новому обмену удерживаемыми лицами — по схеме «всех на всех». Кроме того, лидеры обсудили тему контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины, действие которого закончится с 1 января 2020 года.

Следите за развитием темы «Нормандская четверка» в Париже
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