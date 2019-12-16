Джулиани отчитался о собранных в ходе поездки в Киев доказательствах невиновности Трампа

По словам адвоката, собранные им в ходе поездки свидетельские показания и документы доказывают полную невиновность Дональда Трампа по предъявленным обвинениям. «После сотен часов и месяцев работы я набрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду, стоящую за этим импичментом, в том числе тот факт, что Дональд Трамп НЕ совершал противозаконных действий», — написал он.
По мнению адвоката, импичмент, на котором настаивают демократы, является попыткой сокрыть масштабную коррупцию в среде самих демократов. «Имеющиеся свидетельства показывают, что коррупция в 2016 году была настолько масштабной, что президент США должен был потребовать проведения американо-украинского расследования… Вымогательства, взятки и отмывание денег не ограничиваются только Байденами. Кроме того, (есть.— “Ъ”) еще сговор Национального комитета демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидатуру Трампа».
В числе свидетелей, с которыми пообщался Джулиани, был бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин. Он якобы рассказал адвокату, что бывший вице-президент США Джо Байден добивался его отставки, чтобы помешать расследованию деятельности компании Burisma и Байденов. Шокин, по словам Джулиани, «был снят с поста генпрокурора из-за угрозы вице-президента Байдена не предоставить $1 млрд крайне важной американской помощи. Медицинские документы Шокина показывают, что его отравили, он дважды чуть не умер и был спасен. Многие головы покатятся на Украине, если все это выйдет наружу». Джулиани при этом отметил, что «можно сомневаться в надежности свидетелей, но нельзя сомневаться в неопровержимых документальных подтверждениях, которые предоставляют все важные свидетели в рамках этого расследования».
В следующей серии публикаций в Twitter адвокат пообещал поделиться частью доказательств, собранных им в ходе расследования.