Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 полезных новогодних подарков по смешным ценамДо наступления праздников осталось совсем немного времени
Фоторепортажи
11Названа «Мисс Вселенная-2019»
11Пух и перья: в Австралии завершился конкурс на лучшие фотографии птиц
19:10 (мск), источник: Коммерсантъ

НАТО заявило о росте активности российских подлодок

Представительница альянса Оана Лунгеску заявила RND, что «Россия непрерывно усиливает свои операции под водой» — особенно в Северной Атлантике и в Норвежском море. НАТО в ответ увеличивает число морских патрулей. Альянс также намерен инвестировать в современные технологии уничтожения подлодок с воздуха.

Источник: Пресс-служба ОАО «ПО «Севмаш»

Как пишет RND, президент России Владимир Путин сумел добиться «значительных технологических улучшений» в оборонной сфере: российские подлодки «стали намного тише», а российские ракеты — «быстрее, чем раньше». В частности, сейчас Россия испытывает модернизированную версию подлодок «Борей» и гиперзвуковые ракеты «Циркон». RND отмечает, что «пока не ясно, способны ли современные западные системы перехвата остановить» ракеты «Циркон». Согласно внутреннем аудиту НАТО, «Россия, очевидно, хочет иметь возможность наносить военные удары по всему миру и, следовательно, приближаться к США».

4 декабря лидеры 29 стран—членов НАТО встретились в британском городе Уотфорд. В итоговом заявлении альянс назвал Россию среди направлений, от которых исходит угроза евроатлантической безопасности. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг при этом отмечал, что НАТО не считает Россию своим врагом.

Читайте также
 Мусор из Москвы вывозят в регионы. Кто еще пострадает?
Пенсии заморозили до 2022 года
США не заявили России о выходе из Договора по открытому небу
Фанаты фигурного катания требуют отстранить Татьяну Тарасову
Президент Украины поддержал футболиста, обвиненного в нацизме
Володин объяснил, почему врачи в регионах не получают 80 тысяч
Стало известно, что «охраняли» истуканы острова Пасхи
Названа лучшая актриса десятилетия
Гадкий утенок: как выглядят птенцы разных видов (фото)
Здоровье
Ученые назвали «продукты-наркотики» Среди них — шоколад и чипсы.
Hi-Tech
3 способа сделать резервную копию SMS-сообщений Проще всего — через приложение
Кино
Названа лучшая актриса десятилетия Голливудская ассоциация кинокритиков выбрала лауреатку престижной премии
Горячие темы на Авто
В классе у дочери все, как один, собрались в медицинский 235
Продолжение моей темы про звонки со "Сбербанка" 131
Что такое статистика и с чем ее едят? 99
Наш разорительный ТАВКР надо посадить на мель в проливе Невельского 99
Новости партнеров
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Первые симптомы онкологии, на которые не обращают внимания
Самый ранний звоночек зарождающейся онкологии
Gnezdo.ru
5 известных женщин, которые сдали детей в приют
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
"Машина неубиваемая": умные россияне берут такую
В России нельзя обороняться с оружием. Почему
Леди
«Эту диету не могу рекомендовать»: история похудения на 33 кг Яна Новикова из Крыма называет себя активной мамой, которая сумела похудеть ради своей семьи.
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Арбузы напрямую связаны с раком: врачи сделали важное заявление
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
"Сердце сейчас откажет, и все": появилась новая информация о Заворотнюк
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь