НАТО заявило о росте активности российских подлодок

Как пишет RND, президент России Владимир Путин сумел добиться «значительных технологических улучшений» в оборонной сфере: российские подлодки «стали намного тише», а российские ракеты — «быстрее, чем раньше». В частности, сейчас Россия испытывает модернизированную версию подлодок «Борей» и гиперзвуковые ракеты «Циркон». RND отмечает, что «пока не ясно, способны ли современные западные системы перехвата остановить» ракеты «Циркон». Согласно внутреннем аудиту НАТО, «Россия, очевидно, хочет иметь возможность наносить военные удары по всему миру и, следовательно, приближаться к США».
4 декабря лидеры 29 стран—членов НАТО встретились в британском городе Уотфорд. В итоговом заявлении альянс назвал Россию среди направлений, от которых исходит угроза евроатлантической безопасности. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг при этом отмечал, что НАТО не считает Россию своим врагом.