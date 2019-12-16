Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Путин — об убитом в ФРГ гражданине Грузии Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся организатором взрывов в московском метро
Фоторепортажи
11Названа «Мисс Вселенная-2019»
11Пух и перья: в Австралии завершился конкурс на лучшие фотографии птиц
20:47 (мск), источник: РИА Новости

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2023 года

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 1 января.

Источник: РИА Новости
Новость
Льготы за пенсию. Что получат участники накопительной системы

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере шести процентов от заработной платы направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма работает до 2021 года.

Новый закон продлевает заморозку отчислений еще на год — до 2022-го включительно. Также устанавливается обязанность ПФР учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.

Это, по оценке кабмина, увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 миллиарда рублей. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета.

При этом дополнительные поступления по распределительной составляющей пенсионной системы будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий.

 Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
Малышева ответила на сообщения о недопуске ее соведущего в Россию
США не заявили России о выходе из Договора по открытому небу
Фанаты фигурного катания требуют отстранить Татьяну Тарасову
Президент Украины поддержал футболиста, обвиненного в нацизме
Володин объяснил, почему врачи в регионах не получают 80 тысяч
Стало известно, что «охраняли» истуканы острова Пасхи
Названа лучшая актриса десятилетия
Гадкий утенок: как выглядят птенцы разных видов (фото)
Здоровье
Ученые назвали «продукты-наркотики» Среди них — шоколад и чипсы.
Hi-Tech
3 способа сделать резервную копию SMS-сообщений Проще всего — через приложение
Кино
Названа лучшая актриса десятилетия Голливудская ассоциация кинокритиков выбрала лауреатку престижной премии
Авто
АВТОВАЗ рассекретил рестайлинг Lada 4x4 АВТОВАЗ официально запустил производство модернизированной версии внедорожника Lada 4x4
Новости партнеров
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Первые симптомы онкологии, на которые не обращают внимания
Самый ранний звоночек зарождающейся онкологии
Популярные темы на «Детях»
Бабушка и университет 571
Дед vs мать про НГ подарок 323
Подростки 207
Новый год и ребенок 4 месяца 152
Леди
«Эту диету не могу рекомендовать»: история похудения на 33 кг Яна Новикова из Крыма называет себя активной мамой, которая сумела похудеть ради своей семьи.
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Арбузы напрямую связаны с раком: врачи сделали важное заявление
"Сердце сейчас откажет, и все": появилась новая информация о Заворотнюк
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь