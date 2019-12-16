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17:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Le Monde: ответственный за пенсионную реформу французский чиновник ушел в отставку

Жан-Поль Делевуа, занимавший пост верховного комиссара по вопросам пенсий Франции, ушел в отставку. Об этом со ссылкой на собственные источники в Елисейском дворце сообщила в понедельник, 16 декабря, Le Monde.

Источник: Reuters

Причиной отставки, которую источники издания в президентском дворце назвали добровольной, стали не массовые протесты против пенсионной реформы, вылившиеся в уличные демонстрации и забастовки, а личные обстоятельства господина Делевуа.

Неделю назад стало известно, что верховный комиссар не указал в своей «декларации интересов», документе, который в обязательном порядке заполняют высокопоставленные чиновники во Франции, своих связей с целым рядом компаний и организаций, связанных со страховым рынком. Более того, выяснилось, что, даже приступив к работе в правительстве, он продолжал получать зарплату в некоторых из них. После этого к отставке господина Делевуа призвали как профсоюзы, так и оппозиционные партии.

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Вячеслав Белаш

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