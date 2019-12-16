Le Monde: ответственный за пенсионную реформу французский чиновник ушел в отставку

17:01 (мск), источник: Коммерсантъ
Причиной отставки, которую источники издания в президентском дворце назвали добровольной, стали не массовые протесты против пенсионной реформы, вылившиеся в уличные демонстрации и забастовки, а личные обстоятельства господина Делевуа.
Неделю назад стало известно, что верховный комиссар не указал в своей «декларации интересов», документе, который в обязательном порядке заполняют высокопоставленные чиновники во Франции, своих связей с целым рядом компаний и организаций, связанных со страховым рынком. Более того, выяснилось, что, даже приступив к работе в правительстве, он продолжал получать зарплату в некоторых из них. После этого к отставке господина Делевуа призвали как профсоюзы, так и оппозиционные партии.
Вячеслав Белаш