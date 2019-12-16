17:33 (мск), источник: Ведомости
Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права
Его поправки в конституцию не предусматривают особого статуса для Донбасса.
На сайте Верховной рады Украины в понедельник был опубликован текст поправок в конституцию о децентрализации власти, внесенных президентом Владимиром Зеленским в прошлую пятницу. Как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые меры не означают ослабления центральной власти в вопросах обороны, внешней политики, национальной безопасности, соблюдения прав и свобод человека.
Согласно документу, новая система местного самоуправления будет трехуровневой: общины (громады), округа и области, а также Автономная республика Крым в качестве особой административной единицы. Осуществлять представительную власть станут окружные и областные советы, которые назначают председателей исполнительных комитетов и по их представлению формируют органы исполнительной власти. Институт назначаемых президентом глав областных государственных администраций упраздняется, но их заменят окружные и областные префекты, которые будут назначаться президентом по представлению кабинета министров сроком на три года и осуществлять административный надзор за соблюдением конституции и законов. В случае их нарушения префекты смогут приостанавливать действие соответствующих актов местного самоуправления с одновременным обращением в суд. Кроме того, по представлению префекта президент вправе приостановить полномочия председателя общины или отдельных местных депутатов, назначить временного государственного уполномоченного и обратиться за окончательным вердиктом в Конституционный суд.
Для внесения изменений в конституцию требуется одобрение двух третей (не менее 300 из 450) депутатов Верховной Рады.
Пункт 11 Минских соглашений предусматривает проведение на Украине конституционной реформы, предполагающей «в качестве ключевого элемента» децентрализацию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов, а также принятие постоянного законодательства об особом статусе этих территорий. Власти самопровозглашенной ДНР еще до опубликования текста поправок напомнили Киеву о необходимости согласования с ними этой реформы. «Эти поправки нужно обсудить на ближайшей встрече контактной группы 18 декабря. Если Киев будет уклоняться от их согласования с нами, это станет грубым и прямым нарушением Минских соглашений. Мы не признаем одностороннюю «децентрализацию», — заявил 13 декабря лидер ДНР Денис Пушилин.
Зеленскому нужно изобразить активную работу по продвижению Минских соглашений, считает российский политолог Федор Лукьянов. По его мнению, украинская сторона хочет показать, что не только требует изменить Минские соглашения, но и пошла на конструктивный шаг — готова изменить конституцию, лишь бы только решить вопрос урегулирования ситуации внутри страны. Киев будет говорить, что предложенная Зеленским децентрализация — это то же самое, что записано в Минских соглашениях, такое жонглирование понятиями уже всплывало на более ранних этапах по вполне объяснимым причинам, говорит эксперт:
Реализовать Минские соглашения, как они написаны, Украина не может. Хочет Зеленский — не хочет Зеленский, но это упирается в стены, которые непреодолимы. Значит, надо искать обходные пути. Вот, собственно, это и происходит.
Если эти поправки будут приняты, Москва скажет, что «это вообще не то», после чего все обсуждения пойдут на новый круг, прогнозирует Лукьянов:
Минские соглашения ведь не про устройство Украины, они про конкретный регион с очень конкретными условиями, которые ему требуют предоставить. А все остальное — это паллиативы для того, чтобы
как-нибудьуйти от их выполнения.
Новые пока не очень коррелируют с Минскими соглашениями, по крайней мере в том понимании, которое присутствует у партнеров Украины по нормандскому формату, согласен украинский политолог Вадим Карасев: «Но я бы спокойно отнесся к этому факту, понимая, что пока команда украинского президента маневрирует».
Ранее был пролонгирован старый закон об особом статусе Донбасса без внесения соответствующей поправки в конституцию, теперь предложены изменения в конституцию о децентрализации без упоминания об особых правах Донбасса, продолжает эксперт. При этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в понедельник заявил о подготовке нового закона об особом статусе Донбасса с учетом «формулы Штайнмайера», отмечает Карасев: «Понятно, что этот новый закон нельзя ни написать, ни принять до нового года. Поэтому пролонгировали старый закон, а новый будут готовить, наверное, в том числе и через консультации в рамках Минской контактной группы, чтобы соблюсти эту формулу по согласованию с представителями ЛНР и ДНР». После этого всю эту комбинацию можно будет привести к финалу, полагает эксперт:
До тех пор, пока команда Зеленского не решит проблему протестной улицы, она обречена, вынуждена просто идти на разного рода хитрости, уловки и маневры, понимая, что лобовые действия по реализации Минских соглашений с точки зрения внутриполитической ситуации в Украине были бы рискованны.
Варвара Подругина, Светлана Бочарова