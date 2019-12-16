Путин по телефону обсудил с Меркель итоги «нормандского саммита»

Владимир Путин и Ангела Меркель также подробно обсудили кризис в Ливии. Они подчеркнули важность возобновления мирного диалога и того, что ситуация не должна обостриться. Путин подтвердил, что Россия готова продолжать оказывать содействие в урегулировании этого конфликта.
Помимо этого, лидеры двух стран обсудили актуальные газовые вопросы, перспективы транзита российского газа через Украину, а также «Северный поток-2».
Напомним, действующий контракт России и Украины на транзит и поставку газа истекает 31 декабря 2019 года. В середине ноябре «Газпром» сформулировал окончательное предложение по контракту, предложив «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый договор на один год, но только при условии обнуления всех судебных требований. Украинская компания с этим не согласилась. 28 ноября впервые за пять лет Россия и Украина провели двусторонние переговоры без участия Еврокомиссии, но никаких решений принято не было.