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19:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин по телефону обсудил с Меркель итоги «нормандского саммита»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону итоги саммита «нормандской четверки». Саммит, который прошел 9 декабря в Париже, они оценили позитивно. Беседа состоялась по инициативе германской стороны, сообщается на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин и Ангела Меркель также подробно обсудили кризис в Ливии. Они подчеркнули важность возобновления мирного диалога и того, что ситуация не должна обостриться. Путин подтвердил, что Россия готова продолжать оказывать содействие в урегулировании этого конфликта.

Помимо этого, лидеры двух стран обсудили актуальные газовые вопросы, перспективы транзита российского газа через Украину, а также «Северный поток-2».

Напомним, действующий контракт России и Украины на транзит и поставку газа истекает 31 декабря 2019 года. В середине ноябре «Газпром» сформулировал окончательное предложение по контракту, предложив «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый договор на один год, но только при условии обнуления всех судебных требований. Украинская компания с этим не согласилась. 28 ноября впервые за пять лет Россия и Украина провели двусторонние переговоры без участия Еврокомиссии, но никаких решений принято не было.

Следите за развитием темы «Нормандская четверка» в Париже
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