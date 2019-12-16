Эстонский министр посетовал, что в Финляндии «продавщица» стала премьером. В Хельсинки ответили, что гордятся этим фактом

«Мы стали свидетелями того, как одна продавщица стала премьер-министром и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди стали членами правительства», — поделился своим мнением о назначении нового финского премьера Хельме.
При этом он привел слова Владимира Ленина о кухарке, которая может управлять государством.
Как позже отметила депутат Европарламента Яна Тоом, сравнившая главу МВД с «шутом при дворе», политик исказил смысл цитаты Ленина, поскольку тот говорил о «кухарке, которую можно научить управлять государством», в контексте проблем образования.
Высказывание привело к политическому скандалу: парламентская оппозиция призвала главу правительства Юри Ратаса отправить Хельме в отставку. В противном случае Партия реформ пообещала вынести на голосование вопрос о доверии министру.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд позвонила финскому коллеге Саули Ниинистё и попросила прощения за интервью чиновника. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу выразил надежду, что высказывания политика не испортят «особенные отношения между братскими народами».
«Я очень горжусь Финляндией. Здесь ребенок из бедной семьи может получить образование, многого добиться в жизни и стать премьер-министром, если захочет», — написала Марин в фейсбуке.
Как сообщил портал ERR, Хельме извинился перед финским премьером, хотя до этого говорил, что не будет этого делать.
34-летняя Марин, бывшая министр транспорта, стала самой молодой главой правительства в мире. Политик придерживается левых взглядов. В декабре 2019 года она сменила на посту Антти Ринне, который ушел в отставку на фоне протестов почтальонов. Би-би-си сообщала, что она была первым человеком в семье, кто закончил университет.