США не заявили России о выходе из Договора по открытому небу

Ни президент США Дональд Трамп, ни госсекретарь Майкл Помпео не поднимали в ходе переговоров с Сергеем Лавровым тематику Договора по открытому небу (ДОН). Источники, близкие к делегации РФ, рассказали «Ъ», что российская сторона была готова обсудить этот вопрос, однако американские собеседники его упоминать не стали, из чего можно сделать вывод, что он не является для администрации президента США столь актуальным, как-то представляется в американских СМИ.
«Вероятно, эта тема потеряла остроту с уходом Джона Болтона с поста советника Дональда Трампа по национальной безопасности», — предположил один из собеседников «Ъ».
Покинувший свой пост Джон Болтон считался одним из самых ярых противников международных договоров, накладывающих на США какие-либо ограничения или обязательства в сфере контроля над вооружениями.
В ноябре американское издание Defense News сообщило со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации США, что Белый дом может до конца января 2020 года принять решение о выходе из ДОН. Как следует из публикации, американцы уже сообщили о своих планах союзникам по НАТО, для которых эта новость стала «холодным душем».
В Вашингтоне утверждают, что Москва злоупотребляет этим договором, поскольку она запретила полеты в 10 км от границ Абхазии и Южной Осетии, а также ограничивает полеты над Калининградской областью. По обеим претензиям российские власти неоднократно давали разъяснения.
Влиятельный сенатор-республиканец Том Коттон 10 декабря призвал администрацию Дональда Трампа покинуть договор, назвав его «шпионской находкой» для России. «Чересчур много представителей внешнеполитического истеблишмента смотрят на договоры с сентиментальной привязанностью, а не с упрямой и ясной объективностью. Договор по открытому небу отнюдь не был столпом миропорядка после окончания холодной войны, он медленно истощает ресурсы США и является шпионской находкой для нашего ключевого противника», — написал он в колонке для газеты The Washington Post.
Настало время закрыть американское небо для российских шпионов.
В России же считают, что выход США из Договора по открытому небу был бы «большой ошибкой». Об этом «Ъ» заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, речь идет об одном из «системообразующих договоров в сфере военной безопасности в Европе». «Есть соглашения, о которых немного говорят, но с точки зрения воздействия на общую военную обстановку их значение трудно переоценить. Будет очень плохо для состояния военной безопасности, если США под надуманными предлогами — а серьезных предлогов нет — решат выйти из этого договора», — сказал замминистра.
Договор по открытому небу — это один из немногих обручей, которые продолжают стягивать европейское пространство с точки зрения военной безопасности.
Александр Грушко замминистра иностранных дел РФ
Отметим, что согласованный демократами и республиканцами оборонный бюджет на 2020 год требует от администрации Дональда Трампа уведомления Конгресса о намерении выйти из Договора по открытому небу, а также проведения по этому вопросу консультаций с союзниками по НАТО.