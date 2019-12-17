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09:44 (мск), источник: ТАСС

Боливия подаст международную жалобу на Аргентину из-за заявлений Моралеса

По мнению властей республики, Буэнос-Айрес «нарушает международные соглашения о предоставлении убежища».

Источник: Reuters

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство Боливии подаст в международные организации жалобу на Буэнос-Айрес из-за того, что экс-президент Боливии Эво Моралес, получивший убежище в Аргентине, выступает с политическими заявлениями. Об этом сообщил в понедельник министр при президенте Боливии Йерко Нуньес.

«Аргентина заинтересована в покровительстве экс-президенту Моралесу, но мы подадим жалобу в соответствующие международные инстанции», — заявил Нуньес на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

По мнению Нуньеса, Аргентина «нарушает международные соглашения о предоставлении убежища».

Как считают власти Боливии, Моралес не имеет права заниматься политической деятельностью и делать публичные заявление о ситуации в стране.

«Существуют международные соглашения, страны не могут допускать, чтобы кто-то снова подстрекал к мятежу (с их территории)», — добавил министр.

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