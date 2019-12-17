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02:24 (мск), источник: Интерфакс

Россия и Китай в Совбезе ООН предложили смягчить санкции против КНДР

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU — Россия и Китай в понедельник предложили проект резолюции Совета Безопасности ООН, который призывает смягчить санкции в отношении Северной Кореи для улучшения гуманитарной ситуации в стране.

Источник: Reuters

«(Совет Безопасности — ИФ) должен скорректировать санкционные меры в отношении КНДР, насколько это может быть необходимо, с учетом соблюдения КНДР своих обязательств по соответствующим резолюциям СБ ООН», — говорится в документе.

Авторы предлагают в ближайшее время отменить введенные ранее Совбезом ООН ограничительные меры, которые «непосредственно связаны с жизнеобеспечением гражданского населения КНДР».

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Кроме того, в проекте резолюции содержится призыв «к скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров или возобновлению многосторонних консультаций в любом другом аналогичном формате с целью содействия мирному и всеобъемлющему урегулированию посредством диалога, снижения напряженности на Корейском полуострове и за его пределами и содействия мирному сосуществованию и взаимовыгодному региональному сотрудничеству в Северо-Восточной Азии».

Авторы документа «приветствуют продолжение диалога между США и КНДР на всех уровнях, направленного на установление новых отношений между США и КНДР, укрепление взаимного доверия и объединение усилий для поэтапного и синхронизированного установления прочного и стабильного мира на Корейском полуострове», а также выражают свою поддержку усилиям США и КНДР «по установлению взаимного доверия и улучшения двусторонних отношений посредством диалога и консультаций».

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В предложенном РФ и КНР документе также содержится призыв ко всем заинтересованным сторонам «рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов по сокращению военной напряженности на Корейском полуострове и предотвращению любой военной конфронтации всеми возможными средствами».

Авторы проекта резолюции выражают серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в КНДР и просят все государства-члены ООН «активизировать свои усилия по гуманитарной помощи» Пхеньяну.

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года, когда она впервые провела испытания ядерного оружия.

В мае этого года Совбез ООН временно ослабил ограничения, чтобы ЮНИСЕФ мог реализовать свои гуманитарные программы в КНДР, сталкивающейся с нехваткой продовольствия.

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