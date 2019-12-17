Россия и Китай в Совбезе ООН предложили смягчить санкции против КНДР

«(Совет Безопасности — ИФ) должен скорректировать санкционные меры в отношении КНДР, насколько это может быть необходимо, с учетом соблюдения КНДР своих обязательств по соответствующим резолюциям СБ ООН», — говорится в документе.
Авторы предлагают в ближайшее время отменить введенные ранее Совбезом ООН ограничительные меры, которые «непосредственно связаны с жизнеобеспечением гражданского населения КНДР».
Кроме того, в проекте резолюции содержится призыв «к скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров или возобновлению многосторонних консультаций в любом другом аналогичном формате с целью содействия мирному и всеобъемлющему урегулированию посредством диалога, снижения напряженности на Корейском полуострове и за его пределами и содействия мирному сосуществованию и взаимовыгодному региональному сотрудничеству в Северо-Восточной Азии».
Авторы документа «приветствуют продолжение диалога между США и КНДР на всех уровнях, направленного на установление новых отношений между США и КНДР, укрепление взаимного доверия и объединение усилий для поэтапного и синхронизированного установления прочного и стабильного мира на Корейском полуострове», а также выражают свою поддержку усилиям США и КНДР «по установлению взаимного доверия и улучшения двусторонних отношений посредством диалога и консультаций».
В предложенном РФ и КНР документе также содержится призыв ко всем заинтересованным сторонам «рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов по сокращению военной напряженности на Корейском полуострове и предотвращению любой военной конфронтации всеми возможными средствами».
Авторы проекта резолюции выражают серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в КНДР и просят все государства-члены ООН «активизировать свои усилия по гуманитарной помощи» Пхеньяну.
В мае этого года Совбез ООН временно ослабил ограничения, чтобы ЮНИСЕФ мог реализовать свои гуманитарные программы в КНДР, сталкивающейся с нехваткой продовольствия.