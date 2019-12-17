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12:20 (мск), источник: Lenta.Ru

США заметили «небезопасные маневры» российского корабля у берегов Флориды

Разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает «небезопасные маневры» неподалеку от берегов американского штата Флорида. Об этом со ссылкой на официальные источники сообщает CNN.

Источник: РИА "Новости"

По данным телеканала, корабль периодически оставляет выключенными необходимые при плохой видимости навигационные огни и не отвечает на запросы проходящих мимо коммерческих судов, которые пытаются выяснить его точное положение, чтобы избежать столкновения. Маневры судна источники назвали «беспорядочными».

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Представитель Береговой охраны США рассказал журналистам, что его служба предупредила все суда, проходящие поблизости, о российском корабле и его перемещениях. Известно также, что поблизости от «Виктора Леонова» постоянно находится эсминец ВМС США USS Mahan.

Сообщается, что именно этот разведывательный корабль ВМФ России регулярно начиная с 2015 года патрулирует международные воды в районе Флориды. Он также часто бывает в Карибском бассейне — в частности, возле Кубы и Тринидада и Тобаго. В прошлый раз у американских берегов его заметили летом 2018 года.

Российские корабли-разведчики проекта 864, к которым относится «Виктор Леонов», занимаются в том числе радиоперехватом каналов связи на всех частотах. В их функции входят радиотехническая и телеметрическая разведка, контроль морских коммуникаций, фиксация перемещения кораблей вероятного противника, наблюдение за пусками ракет.

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