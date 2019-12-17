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15:26 (мск), источник: Интерфакс

Россия вложит $500 млн в модернизацию сирийского Тартуса

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU — В ближайшие четыре года Россия вложит $500 млн в модернизацию сирийского порта Тартус. На эти деньги будет налажена работа старого порта и построен новый торговый порт, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Он посетил Сирию с рабочим визитом.

Источник: РИА "Новости"

По словам чиновника, несмотря на низкую загрузку порта, в нем уже созданы 3700 рабочих мест. Российская сторона планирует модернизировать порт до современного уровня, а также увеличить его загрузку за счет восстановления и местами прокладки новых участков железной дороги через Сирию и Ирак.

В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. С сентября 2019 года на базе российского флота в Тартусе был создан судоремонтный центр.

В январе 2017 года источник сообщил «Интерфаксу», что российские военные модернизируют базу в Тартусе, чтобы в порт могли заходить крейсеры. Для этого там расширяли и углубляли фарватер. Российско-сирийское соглашение предусматривает, что в Тартусе, там могут размещаться до 11 кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

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