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15:15 (мск), источник: РИА Новости

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Телеканал «Звезда» опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 «Деривация-СВ» в Нижнем Новгороде.

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Самоходный зенитно-ракетный комплекс был разработан в центральном научно-исследовательском институте «Буревестник» (входит в состав корпорации «Уралвагонзавод») и способен функционировать в любой геофизической обстановке, в условиях оптического и радиоэлектронного противодействия и при наличии непреднамеренных помех.

По словам специалистов, у боевой машины калибром 57 миллиметров не будет равных в мире. «Деривация» сможет поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, а также участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки.

Госиспытания должны завершиться в 2020 году.

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