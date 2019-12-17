15:15 (мск), источник: РИА Новости
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Телеканал «Звезда» опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 «Деривация-СВ» в Нижнем Новгороде.
Самоходный
По словам специалистов, у боевой машины калибром 57 миллиметров не будет равных в мире. «Деривация» сможет поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, а также участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки.
Госиспытания должны завершиться в 2020 году.