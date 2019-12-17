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15:47 (мск), источник: Секрет Фирмы

«Парламентский туризм». Депутаты Госдумы доберутся до Сочи за 2,5 млн рублей

Госдума выделит 2,5 млн рублей на поездку восьми депутатов и трёх сотрудников аппарата в Сочи, сообщил Znak.com со ссылкой на документы с заседания совета нижней палаты.

Источник: РИА "Новости"

Депутаты посетят Российский инвестиционный форум, который пройдёт с 11 по 14 февраля.

Новость
Депутаты Госдумы поедут в Австралию за 5,5 млн рублей

Впрочем, парламентарии приедут в Сочи на день раньше и уедут на день позже.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин запретил депутатам лететь на сессию Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума в Австралии. Поездка обошлась бы в 5,5 млн рублей, но Володин призвал «прекратить парламентский туризм». «Учитывая, что это не только дорогостояще, но и должно иметь конкретные цели и задачи», — сказал председатель.

В январе-ноябре 2019 года депутаты Госдумы ездили в командировки 221 раз, свидетельствуют данные с сайта нижней палаты. Меньше всего служебных поездок приходится на лето: в июне — 13, в июле — 19, в августе — 10.

Антон Иванов

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