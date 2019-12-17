«Парламентский туризм». Депутаты Госдумы доберутся до Сочи за 2,5 млн рублей

Депутаты посетят Российский инвестиционный форум, который пройдёт с 11 по 14 февраля.
Впрочем, парламентарии приедут в Сочи на день раньше и уедут на день позже.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин запретил депутатам лететь на сессию Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума в Австралии. Поездка обошлась бы в 5,5 млн рублей, но Володин призвал «прекратить парламентский туризм». «Учитывая, что это не только дорогостояще, но и должно иметь конкретные цели и задачи», — сказал председатель.
В январе-ноябре 2019 года депутаты Госдумы ездили в командировки 221 раз, свидетельствуют данные с сайта нижней палаты. Меньше всего служебных поездок приходится на лето: в июне — 13, в июле — 19, в августе — 10.