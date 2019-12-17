Отец предрек Зеленскому проблемы с Коломойским из-за Приватбанка

«Если будут конфликты и с Приватбанком не решится вопрос, то думаю, да. Вова борется против всей системы… Вот сейчас по Приватбанку начнется. Бедная страна, куда Коломойскому еще бабки отдавать?» — заявил он.
Он также прокомментировал слухи о поддержке кандидатуры Зеленского на выборах Коломойским, подчеркнув, что их связывала только работа.
«Да какая поддержка “1+1”? Прекратите! Они с Коломойским просто вместе работали. Как все. Это олигарх, он заключает договор, они его выполняют. Сколько раз я слышал, как в “95 Квартале” говорят “не вмешивайтесь в нашу программу”… Больше ничего их не связывает», — резюмировал он.
19 декабря 2016 года правительство Украины приняло решение о национализации Приватбанка, основным владельцем которого был украинский предприниматель Игорь Коломойский. В январе 2017 года Украина докапитализировала Приватбанк на $4 млрд, или 107 млрд гривен. Нацбанк Украины оценил потери государства от национализации Приватбанка в 7% ВВП. Регулятор также заявлял, что до национализации Приватбанк являлся финансовой пирамидой, поскольку у банка не было ресурсов для возврата вкладов.
18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск украинского бизнесмена Игоря Коломойского к Нацбанку Украины и правительству страны, признав национализацию Приватбанка незаконной. В середине мая Нацбанк сообщил, что проиграл апелляцию по иску экс-акционера Приватбанка, кипрской компании Triantal Investments Ltd.