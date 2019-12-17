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16:43 (мск), источник: ТАСС

Россия расширила санкции в отношении Украины

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Соответствующее постановление правительства от 16 декабря опубликовано на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, в список внесены еще девять человек — чиновники и депутаты горсовета Одессы. Еще двое украинцев из перечня исключены. Таким образом, в перечень теперь входят порядка 570 человек.

В ноябре 2018 года Медведев подписал постановление правительства РФ о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний. В первоначальный список, в частности, вошли 322 человека. Санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России.

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В декабре 2018 года первоначальный список был расширен. Тогда Медведев пояснял, что «это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России».

Кроме того, кабмин расширил перечень товаров, ввоз которых с Украины в Россию запрещен.

Под запрет подпадают кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты и ряд других изделий медицинского назначения. Также запрет распространяется на радиаторы и котлы центрального отопления, части жидкостных насосов.

Одновременно с этим перечень продукции, вывоз которой из России на Украину запрещен, дополнен регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами). Постановление вступает в силу 17 декабря.

29 декабря 2018 года Россия ввела запрет на ввоз с Украины пшеницы, подсолнечного масла, конфет, овощей, фруктов, пива, вина, тракторов, бумаги, турбин, мебели и другие товары. Перечень также включает шоколад, этиловый спирт, фруктовые соки, икру осетровых, рыбу и рыбные консервы, хлеб и мучные кондитерские изделия, оборудование для обработки сельхозпродукции, двигатели и электрогенераторы, тракторы, коробки передач и вариаторы, трансформаторы, кабели и провода, древесно-стружечные плиты, предметы детской и женской гигиены, ряд других товаров. Всего изначальный перечень включал более чем 50 видов продукции.

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Санкционная политика

С 1 января 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС Россия для защиты своих экономических интересов приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. С начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран в отношении России. Украина в свою очередь приняла постановление «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России», которое вступило в силу с 10 января 2016 года.

После этого Киев неоднократно вводил новые пошлины и эмбарго на российские товары. Под ограничения ранее, в частности, попали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты, ряд химикатов, минеральные удобрения, железнодорожное оборудование, корма для животных и продукция ветеринарной медицины, а также легковые автомобили, автобусы, трактора, грузовики и мотоциклы.

1 августа вступили в силу введенные правительством Украины 17 июля специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа.

Помимо этого 17 декабря правительство Украины инициировало введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

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11:42 (мск)© Ньюстюб
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