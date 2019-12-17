Госдума поддержала идею приравнять сжигание мусора с выработкой энергии к его переработке

Документом предлагается считать утилизацией «использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки». По данным «Ъ», законопроект разрабатывался, в частности, в интересах компании «РТ-Инвест» («дочка» «Ростеха»). Поправку о необходимости отсортировывать отходы внес глава комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.
«Это очень важный пункт, поскольку речь идет об энергетической утилизации, в результате которой получается либо тепловая, либо электрическая энергия, — объяснил идею поправок председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов (цитата по “Интерфаксу”).— Делается оговорка, что из отходов должны быть извлечены полезные фракции, они должны быть подвергнуты обработке и только оставшиеся так называемые хвосты можно будет подвергать энергетической утилизации».