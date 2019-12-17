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19:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума поддержала идею приравнять сжигание мусора с выработкой энергии к его переработке

Госдума во втором чтении приняла законопроект, которым предлагается приравнять сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов. Изменения планируется внести в закон «Об отходах производства и потребления». При подготовке ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, согласно которой перед сжиганием мусор необходимо отсортировать.

Источник: Reuters
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Документом предлагается считать утилизацией «использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки». По данным «Ъ», законопроект разрабатывался, в частности, в интересах компании «РТ-Инвест» («дочка» «Ростеха»). Поправку о необходимости отсортировывать отходы внес глава комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

«Это очень важный пункт, поскольку речь идет об энергетической утилизации, в результате которой получается либо тепловая, либо электрическая энергия, — объяснил идею поправок председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов (цитата по “Интерфаксу”).— Делается оговорка, что из отходов должны быть извлечены полезные фракции, они должны быть подвергнуты обработке и только оставшиеся так называемые хвосты можно будет подвергать энергетической утилизации».

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