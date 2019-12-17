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19:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Раненный на границе с Мексикой россиянин попросил политического убежища в США

Как стало известно «Ъ», раненный при попытке нелегального пересечения мексиканско-американской границы россиянин Евгений Глущенко попросил политического убежища в США. Он утверждает, что возглавлял в России общественную организацию и подвергался преследованиям. Это уже вторая попытка 37-летнего гражданина РФ зацепиться в США: после первой неудачи он объявил в изоляторе голодовку, но его начали насильно кормить и в итоге депортировали спецбортом на родину.

Источник: AP 2019

Месяц назад стало известно, что 14 ноября при попытке незаконного пересечения мексиканско-американской границы в штате Аризона сотрудником погранслужбы США был ранен гражданин РФ Евгений Глущенко. Информации о нем тогда было крайне мало. В Погранслужбе США лишь сообщили, что россиянин был доставлен на вертолете в больницу города Гудиер (Аризона). Совместно с ФБР ведомство начало проверку инцидента.

В Генконсульстве РФ в Хьюстоне тогда же уточнили, что отчество раненого «Павлович», он 1982 года рождения и ранее уже пытался проникнуть в США со стороны Мексики вместе с беременной женой, но был задержан и депортирован. От консульской поддержки пострадавший категорически отказался.

«Ъ» обратился в Погранслужбу США, чтобы узнать о состоянии здоровья Евгения Глущенко. В ведомстве сообщили, что россиянина уже выписали из госпиталя. Он переведен в специальный центр временного размещения иммигрантов, сейчас суд рассматривает вопрос о его дальнейшей судьбе.

При этом в Генконсульстве РФ в Хьюстоне на запрос «Ъ» ответили, что Евгений Глущенко по-прежнему не хочет общаться с российскими дипломатами.
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В ведомстве сказали «Ъ», что «по косвенным признакам» он запросил в США политическое убежище. Евгений Глущенко утверждает, что возглавлял в России неправительственную организацию, которая сотрудничала с западными партнерами, а потому подвергалась преследованию со стороны российских властей.

Обнаружить какую-либо информацию об общественной организации, возглавляемой человеком с таким именем, «Ъ» однако не удалось.

В то же время «Ъ» удалось выяснить, что Евгений Глущенко родился 26 июня 1982 года в Дудинке Красноярского края (город находится за Полярным кругом, въезд в него иностранцам запрещен).

В сети также имеется информация о коммерческой организации, зарегистрированной в 2014 году в Москве на человека с такими же ФИО и такой же датой рождения. Фирма занималась розничной торговлей по почте.

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В базах есть и данные о Евгении Павловиче Глущенко 26 июня 1982 года рождения, который с 2011 года состоял на спецучете ГУВД, поскольку, «нарушая общественный порядок, использовал в качестве оружия стеклянную бутылку и из хулиганских побуждений нанес телесные повреждения» некоему Лилье В. Г. В отношении нападавшего были возбуждены дела по трем статьям УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, хулиганство, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Человек, чьи ФИО и дата рождения полностью совпадают с вышеназванными, на данный момент зарегистрирован в Москве по адресу на проспекте 40 лет Октября (район Люблино). На телефонные звонки в этой квартире во вторник никто не отвечал.

Отметим, что Евгений Глущенко ранее уже предпринимал попытки попасть на территорию США через границу с Мексикой. Он был задержан 5 сентября 2018 года, когда пытался пересечь границу вместе с беременной женой.

Она впоследствии, как выяснил «Ъ», родила ребенка на территории США и сейчас находится с ним там. Ребенок имеет право на гражданство США, а его мать не депортируют «из гуманитарных соображений».
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Евгений Глущенко же был помещен в центр временного размещения иммигрантов города Илой (Аризона). 16 апреля этого года суд постановил, что он должен быть депортирован на родину. Однако 17 июня россиянин отказался садиться в автобус, который должен был отвезти его в аэропорт, и предупредил, что не взойдет на борт рейсового самолета.

19 июня он объявил голодовку. Как следует из материалов его дела, он потерял 25% своего веса и дошел до степени истощения, которая могла довести его до летального исхода. В других документах суда уточняется, что после месяца голодовки он весил около 54 кг (притом что изначально он весил около 72 кг). 22 июля суд принял решение о его принудительном кормлении. Иначе, как говорится в решении суда, у других заключенных могло бы сложиться впечатление, что администрация центра «просто дала Глущенко умереть», а это могло привести к «насилию и беспорядкам».

В итоге Евгения Глущенко все же депортировали из США, причем специальным самолетом медицинской авиации — в сопровождении медиков и пограничников. Однако несколько месяцев спустя он вновь предпринял попытку штурмовать границу.

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