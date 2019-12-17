19:42 (мск), источник: Коммерсантъ
Раненный на границе с Мексикой россиянин попросил политического убежища в США
Как стало известно «Ъ», раненный при попытке нелегального пересечения
Месяц назад стало известно, что 14 ноября при попытке незаконного пересечения
В Генконсульстве РФ в Хьюстоне тогда же уточнили, что отчество раненого «Павлович», он 1982 года рождения и ранее уже пытался проникнуть в США со стороны Мексики вместе с беременной женой, но был задержан и депортирован. От консульской поддержки пострадавший категорически отказался.
«Ъ» обратился в Погранслужбу США, чтобы узнать о состоянии здоровья Евгения Глущенко. В ведомстве сообщили, что россиянина уже выписали из госпиталя. Он переведен в специальный центр временного размещения иммигрантов, сейчас суд рассматривает вопрос о его дальнейшей судьбе.
В ведомстве сказали «Ъ», что «по косвенным признакам» он запросил в США политическое убежище. Евгений Глущенко утверждает, что возглавлял в России неправительственную организацию, которая сотрудничала с западными партнерами, а потому подвергалась преследованию со стороны российских властей.
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В то же время «Ъ» удалось выяснить, что Евгений Глущенко родился 26 июня 1982 года в Дудинке Красноярского края (город находится за Полярным кругом, въезд в него иностранцам запрещен).
В сети также имеется информация о коммерческой организации, зарегистрированной в 2014 году в Москве на человека с такими же ФИО и такой же датой рождения. Фирма занималась розничной торговлей по почте.
В базах есть и данные о Евгении Павловиче Глущенко 26 июня 1982 года рождения, который с 2011 года состоял на спецучете ГУВД, поскольку, «нарушая общественный порядок, использовал в качестве оружия стеклянную бутылку и из хулиганских побуждений нанес телесные повреждения» некоему Лилье В. Г. В отношении нападавшего были возбуждены дела по трем статьям УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, хулиганство, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
Человек, чьи ФИО и дата рождения полностью совпадают с вышеназванными, на данный момент зарегистрирован в Москве по адресу на проспекте 40 лет Октября (район Люблино). На телефонные звонки в этой квартире во вторник никто не отвечал.
Отметим, что Евгений Глущенко ранее уже предпринимал попытки попасть на территорию США через границу с Мексикой. Он был задержан 5 сентября 2018 года, когда пытался пересечь границу вместе с беременной женой.
Евгений Глущенко же был помещен в центр временного размещения иммигрантов города Илой (Аризона). 16 апреля этого года суд постановил, что он должен быть депортирован на родину. Однако 17 июня россиянин отказался садиться в автобус, который должен был отвезти его в аэропорт, и предупредил, что не взойдет на борт рейсового самолета.
19 июня он объявил голодовку. Как следует из материалов его дела, он потерял 25% своего веса и дошел до степени истощения, которая могла довести его до летального исхода. В других документах суда уточняется, что после месяца голодовки он весил около 54 кг (притом что изначально он весил около 72 кг). 22 июля суд принял решение о его принудительном кормлении. Иначе, как говорится в решении суда, у других заключенных могло бы сложиться впечатление, что администрация центра «просто дала Глущенко умереть», а это могло привести к «насилию и беспорядкам».
В итоге Евгения Глущенко все же депортировали из США, причем специальным самолетом медицинской авиации — в сопровождении медиков и пограничников. Однако несколько месяцев спустя он вновь предпринял попытку штурмовать границу.
Елена Черненко, Алексей Наумов, Евгений Козичев