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19:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в Солсбери в 2018 году, в настоящее время живы и находятся под защитой британского правительства. Об этом рассказал посол Великобритании в России Лори Бристоу, его слова приводит в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

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«Им было передано приглашение российского посольства о встрече. Они не захотели его принять. И их можно понять», — заключил посол.

В начале декабря Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Также разбирательством займется Федеральное ведомство по уголовным делам. В частности, оно проводится в отношении двух предполагаемых сотрудников ГРУ (ныне ГУ ГШ РФ) Руслана Боширова и Александра Петрова.

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Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва отрицает причастность к случившемуся со Скрипалями.

Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов — на самом деле кадровый сотрудник российской военной разведки полковник Анатолий Чепига, а Петров — военный врач, сотрудник ГРУ Александр Мишкин.

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