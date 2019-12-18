Зеленский призвал к ответственности митингующих украинцев

«Обсуждение законодательных инициатив не должно нарушать закон. Уважаю мнение украинцев, уже несколько месяцев слушаем предложения относительно реформ. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские», — написал господин Зеленский в Facebook.
Он подчеркнул, что подобные действия — «не путь цивилизованной страны».
«Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и в конце концов жить вместе. Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям», — добавил украинский президент.
Напомним, полиция Украины открыла уголовное производство за сопротивление сотрудникам полиции при разгоне митинга. Участники акции хотели разбить палаточный городок, но правоохранительные органы не позволили это сделать.