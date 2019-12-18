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00:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский призвал к ответственности митингующих украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы имеют право на мирное собрание и на выражение своего мнения, однако «каждый должен нести ответственность, если от его поступков страдает другой». Так он прокомментировал прошедший сегодня у здания Верховной рады митинг из-за земельной реформы, в результате которого пострадали 17 сотрудников правоохранительных органов, задержаны 26 человек.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Обсуждение законодательных инициатив не должно нарушать закон. Уважаю мнение украинцев, уже несколько месяцев слушаем предложения относительно реформ. Однако на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские», — написал господин Зеленский в Facebook.

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Он подчеркнул, что подобные действия — «не путь цивилизованной страны».

«Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и в конце концов жить вместе. Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям», — добавил украинский президент.

Напомним, полиция Украины открыла уголовное производство за сопротивление сотрудникам полиции при разгоне митинга. Участники акции хотели разбить палаточный городок, но правоохранительные органы не позволили это сделать.

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