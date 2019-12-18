В Генштабе заявили о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту

Герасимов, выступая во вторник на брифинге перед военными атташе иностранных государств, напомнил, что в доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника, а в ходе декабрьского саммита НАТО было заявлено, что оперативность переброски сил усиления на «восточный фланг» альянса существенно выросла.
По словам главы Генштаба, с 2016 года члены НАТО нарастили расходы на оборону в общей сложности на 130 миллиардов долларов, а к 2024 году предусматривается увеличение этого показателя на 400 миллиардов долларов. Кроме того, для обеспечения доминирования в космосе на саммите было принято решение о признании космического пространства в качестве отдельной сферы ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством.
«Продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США. В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — добавил Герасимов.
В то же время глава Генштаба выразил уверенность в необходимости продолжения диалога с альянсом с целью снижения рисков возникновения опасных военных инцидентов. Он напомнил, что на фоне наращивания активности НАТО западные союзники одновременно продвигают тезис о так называемой «российской военной угрозе».
«Любой шаг России в области обеспечения своей военной безопасности, любое плановое и транспарентно проводимое мероприятие по строительству армии и флота, каждое учение пропагандистами Запада и фейковыми СМИ однозначно преподносится как «угроза миру», — отметил Герасимов.
По словам генерала, действия альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия — НАТО.
«Снижение рисков опасных инцидентов в военной сфере должно оставаться важнейшим направлением диалога между Россией с одной стороны, США и НАТО — с другой. Необходимо возобновить взаимодействие Россия — НАТО в целях решения накопившихся проблемных вопросов», — заявил он.
В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что приближение НАТО к границам России представляет угрозу безопасности страны. Он также отметил, что блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений. При этом глава государства напомнил, что Россия не раз выражала готовность к сотрудничеству с НАТО, чтобы совместно противодействовать реальным угрозам, таким как международный терроризм, локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения.