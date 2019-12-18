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09:21 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму оценили планы Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Упоминание Крыма и Севастополя следует исключить из конституции Украины, так как она не отвечает современным реалиям, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Источник: Reuters

Так Гемпель прокомментировал планы Владимира Зеленского лишить Севастополь «специального статуса».

«Это огромная ошибка со стороны президента Зеленского. Они обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминается Крым и Севастополь, которые сегодня являются неотъемлемой частью Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.

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Ранее Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект конституционных поправок о децентрализации. Документ предлагает изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта, при этом в предложенной системе упоминается «Автономная республика Крым», а об особом правовом статусе Севастополя речи не идет, хотя в действующей конституции он прописан.

По его словам, только после этого конституцию Украины можно считать документом, отвечающим современным международным реалиям. На сегодняшний момент этот документ «устарел почти на шесть лет», отметил депутат.

В свою очередь глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев заявил, что украинские власти вправе выдвигать любые инициативы, но для полуострова и его жителей, ставших гражданами России, они не имеют никакого значения.

Севастополь после возвращения Крыма в состав России получил статус города федерального значения. Украина по-прежнему считает Крым и Севастополь своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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