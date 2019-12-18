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13:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Украинцам с марта запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

Украинцы с 1 марта 2020 года смогут уехать в Россию только по заграничным паспортам, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, данные с загранпаспортов будут считываться «специальными приборами», что ускорит прохождение пограничного контроля.

Источник: Reuters

«С 1 марта 2020 пересечение границы с Россией для граждан Украины, выезжающих с территории Украины, будет осуществляться на основании загранпаспорта», — написал господин Гончарук в Facebook. «При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении», — добавил украинский премьер.

Ранее эксперты лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации ВШЭ провели исследование отношения к Украине и российско-украинским отношениям среди россиян, проживающих в приграничных с Украиной населенных пунктах. Выяснилось, что вблизи границы конфликтных настроений по отношению к соседней стране меньше, чем в России в целом.

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