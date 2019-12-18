13:11 (мск), источник: Коммерсантъ
Украинцам с марта запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам
Украинцы с 1 марта 2020 года смогут уехать в Россию только по заграничным паспортам, сообщил
«С 1 марта 2020 пересечение границы с Россией для граждан Украины, выезжающих с территории Украины, будет осуществляться на основании загранпаспорта», — написал господин Гончарук в Facebook. «При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении», — добавил украинский премьер.
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