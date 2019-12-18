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15:54 (мск), источник: ТАСС

Жириновский призвал изъять алкоголь из буфетов Думы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Лидер ЛДПР также считает, что в магазинах спиртные напитки следует спрятать за занавеску с предупреждающей надписью.

Источник: РИА "Новости"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вновь выступил с предложением убрать алкоголь из думских буфетов и столовых и добавил, что в магазинах спиртные напитки следует переместить из общего зала и спрятать за занавеску с предупреждающей надписью. Свою позицию он озвучил во время рассмотрения палатой в среду закона о виноградарстве и виноделии.

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«Надо прекращать вообще продажу алкоголя везде, ограничивать все, не открывать курительные комнаты, закрывать все эти распивочные, и чтобы в магазинах нигде эти бутылки не стояли, пусть за занавеской стоят, на которой надо написать “отрава”, чтобы входил и коленки бы дрожали Надо начинать с нашего буфета, с наших столовых, убрать весь алкоголь и вести антиалкогольную кампанию в стране, общество трезвенников чтобы было у нас», — заявил политик.

Законопроект направлен на установление единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия и определяет формы господдержки виноделия. По мнению лидера ЛДПР, для виноделов эта инициатива означает новые рабочие места, для правительства — дополнительные налоги, а для граждан — «лишнюю нагрузку на организм». «Пиво разрешаете на стадионах продавать, всякие гадости <…> Что вы хлопаете, фракция ЛДПР не будет голосовать [за этот законопроект] в третьем чтении», — обратился он к депутатам.

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