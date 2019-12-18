Комитет Сената США одобрил «санкции из ада» против России

«Комитет Сената США по иностранным делам одобрил в среду законопроект, которым предлагается ввести жесткие санкции против России», — говорится в заметке.
«За» проголосовали 17 сенаторов, 5 — не поддержали документ. Законопроект теперь должны одобрить Сенат в целом, Палата представителей, а затем его направят президенту США Дональду Трампу на подписание.
Согласно проекту закона, первым блоком предлагается ввести санкции в отношении «политических деятелей, олигархов и других лиц, которые содействуют незаконной или коррупционной деятельности, прямо или косвенно, в интересах президента Российской Федерации Владимира Путина, а также в отношении лиц, которые действуют в интересах этих политических деятелей, олигархов и других лиц». Санкции также предлагается ввести против предприятий с госучастием, которые также содействуют, по мнению Конгресса, подобной деятельности.
Кроме того, предлагается ввести санкции в отношении «лиц, которые сознательно делают инвестиции в мощности по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) за пределами Российской Федерации» в случае, если эти инвестиции напрямую и значительно содействуют способности России создавать мощности по экспорту СПГ за пределами страны, равны или превышают $1 млн, или размер которых за 12 месяцев превышает $5 млн. Президент США наделяется правом определять лицо, совершившее такие инвестиции.
В первом блоке также представлены санкции в отношении новых выпусков российского государственного долга, а также санкции против «российских финансовых институтов, которые поддерживают вмешательство в демократические процессы или выборы». Список таких финансовых институтов, которые определяет президент США, не приводится.
Вторым блоком предусматривается введение санкций в отношении лиц, которые инвестируют в энергетические проекты за пределами России, которые поддерживаются российскими компаниями с госучастием или государственными компаниями, и при этом общая стоимость проекта превышает или ожидается, что превысит, $250 млн. Кроме того, из-за инцидента в Керченском проливе предлагается ввести санкции в отношении «не менее 24 высокопоставленных офицеров ФСБ».
В законопроекте также указывается, что госсекретарь США должен определить и предоставить комитету Конгресса информацию о том, что «правительство России, а также Вооруженные силы и береговая охрана России вмешалась в свободу судоходства одного или нескольких судов в Керченском проливе или где-либо еще». В случае, если госсекретарь США определит, что подобное нарушение было, «любые компании, работающие в секторе судостроения Российской Федерации, должны подвергаться тем же ограничениям, как и компании и лица, включенные в списки Департамента по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США».
В документе также предлагается рассмотреть вопрос, отвечает ли Россия критериям, в соответствии с которыми ее можно было бы определить, как «государство, спонсирующее терроризм».