В Госдуму внесен проект о праве ФСО применять боевую технику

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О государственной охране» — в частности, в ст. 24 (условия применения физической силы, специальных средств и оружия).
Авторы документа предлагают:
Кроме того, действующее законодательство предполагает, что сотрудник не несет ответственность за причиненные вред и убытки, исключая ситуации, когда полномочия были превышены (превышение мер самообороны, отсутствие крайней необходимости и т. д.). Законопроектом предлагается сделать этот пункт более абстрактным: ответственность снимается, если применение силы «осуществлялось в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации»;.
Также проектом уточняются обязанности по организации передвижения объектов госохраны ветконтроля на охраняемых объектах и на трассах проезд и осуществления на охраняемых объектах ветеринарно-санитарного обеспечения и ветеринарного учета животных. При этом документом вводится право определять трассы проезда объектов госохраны.