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20:05 (мск), источник: Коммерсантъ

В Госдуму внесен проект о праве ФСО применять боевую технику

Депутаты Госдумы Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Александр Хинштейн и Николай Рыжак (все — «Единая Россия»; входят в комитет по безопасности и противодействию коррупции) внесли в нижнюю палату парламента законопроект, расширяющий возможности ФСО. Документ опубликован в думской электронной базе.

Источник: РИА "Новости"

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О государственной охране» — в частности, в ст. 24 (условия применения физической силы, специальных средств и оружия).

Авторы документа предлагают:

  • разрешить использование боевой техники в порядке, определяемом правительством РФ (сейчас разрешено использовать физическую силу, специальные средства и оружие);.
  • наделить командиров правом отдавать приказы об их применении (из действующей редакции следует, что решение будет принимать сам сотрудник);.
  • разрешить использовать любые подручные средства при необходимости — в том числе транспортные.
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Кроме того, действующее законодательство предполагает, что сотрудник не несет ответственность за причиненные вред и убытки, исключая ситуации, когда полномочия были превышены (превышение мер самообороны, отсутствие крайней необходимости и т. д.). Законопроектом предлагается сделать этот пункт более абстрактным: ответственность снимается, если применение силы «осуществлялось в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации»;.

Также проектом уточняются обязанности по организации передвижения объектов госохраны ветконтроля на охраняемых объектах и на трассах проезд и осуществления на охраняемых объектах ветеринарно-санитарного обеспечения и ветеринарного учета животных. При этом документом вводится право определять трассы проезда объектов госохраны.

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