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04:47 (мск), источник: РИА Новости

Палата представителей признала Трампа виновным в превышении полномочий

ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по статье «превышение полномочий», свидетельствуют результаты голосования.

Источник: AP 2019

Результаты разделились по партийному признаку — парламентское большинство в лице демократов проголосовало за импичмент, республиканцы были против. По первой статье импичмента «за» проголосовали 230 человек, в том числе 1 независимый депутат, «против» — 197, в том числе два демократа. Один человек воздержался, это была претендент на номинацию Демократической партии в президенты США Тулси Габбард.

Голосование проходило по двум статьям — превышение полномочий и воспрепятствовании работе конгресса. После этого дело перейдет в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в верхней палате конгресса выносить импичмент Трампу не намерено.

Демократы утверждают, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Противники Трампа считают, что тем самым он нарушил конституцию и превысил свои полномочия, республиканцы с этим не согласны.

Сам президент называет попытку импичмента «охотой на ведьм» и заявляет, что не совершил ничего незаконного, а лишь требовал от украинских властей бороться с коррупцией.

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Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

Сторонники и противники Трампа вышли на улицы перед голосованием по импичменту
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