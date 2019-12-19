России рекомендовали активно изымать незаконное богатство чиновников

По существующим правилам в пользу государства конфискуют недвижимость, транспорт и ценные бумаги, если не удается подтвердить, что они приобретены законно. Под действие закона не подпадают наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах.
FATF указала на то, что у чиновников конфискуют необоснованное богатство лишь в случаях значительных расхождений между официально задекларированными доходами и расходами. Так, за 2017 год было конфисковано 8,8 миллиарда рублей необъясненного богатства.
14 июня сообщалось, что Минюст разрабатывает механизм, который позволит изымать у госслужащих средства с банковских счетов, происхождение которых они не могут подтвердить.
В конце прошлого года Минтруд разрешил чиновникам не указывать в справке о доходах криптовалюты, что по оценке Национального антикоррупционного комитета создало новую лазейку для дачи взяток.