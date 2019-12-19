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06:03 (мск), источник: Ведомости

Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу

Однако у президента хорошие шансы остаться в Белом доме.

Источник: AP 2019

Палата представителей конгресса США в среду проголосовала за отстранение президента Дональда Трампа от власти. Он стал третьим лидером в истории страны, кого постигла эта участь. Но еще ни один президент США не покидал свой пост в результате импичмента: Эндрю Джонсона и Билла Клинтона оправдал сенат, а Ричард Никсон ушел в отставку до решения сената, который склонялся к тому, чтобы проголосовать против президента.

За импичмент по обвинению в злоупотреблении властью — первая статья обвинений — выступили 230 человек, а 197 — против. Для решения в пользу импичмента достаточно было 216 голосов. Голоса за первую статью обвинения в адрес Трампа отдали представители Демократической партии США, против проголосовали три демократа и все республиканцы. Голосование по второй статье импичмента — воспрепятствование работе Конгресса — прошло с тем же результатом, что и первое.

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Два обвинения

Результат голосования был ожидаемым, поскольку большинство в палате представителей принадлежит Демократической партии. Она также контролировала расследование, по итогам которого Трампу были предъявлены два обвинения. Первое заключается в превышении им полномочий с целью оказать давление на Украину, чтобы она начала расследование против его возможного соперника на президентских выборах Джо Байдена. Второе обвинение связано с попытками Трампа препятствовать процессу импичмента — он запретил своим помощникам давать показания следствию.

Поводом для расследования послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля. После этой беседы некий осведомитель подал жалобу, которая положила начало расследованию. Трамп хотел, чтобы Киев начал антикоррупционное расследование в отношении Джо Байдена, который был вице-президентом США при Бараке Обаме и отвечал за связи с Украиной, и его сына Хантера Байдена, входившего в совет директоров украинской газовой компании Burisma в 2014—2019 гг.

Предполагается, что предоставление Вашингтоном военной помощи Украине на $391 млн и организация личной встречи Трампа и Зеленского якобы зависели от начала расследования.

Согласно опросу Fox News, 50% американцев поддерживают импичмент Трампа, а 41% — против. По данным NPR/PBS/Marist, импичмент одобряют только 47% опрошенных, а против — 48%.

Теперь дело перейдет в сенат. Он должен будет организовать судебный процесс, который, как ожидается, начнется в январе.

Для отстранения Трампа необходимо не менее двух третей из 100 голосов сенаторов. У демократов в сенате только 45 мест, у республиканцев — 53, у независимых кандидатов — еще два.

Республиканцы продолжают поддерживать Трампа, называя его поведение неприемлемым, но не заслуживающим отстранения от власти.

«Я проголосую за импичмент, прекрасно осознавая, что затем сенат, вероятно, оправдает Трампа в этом политическом театре, который разыгрывают республиканцы и демократы в Вашингтоне», — заявил до голосования конгрессмен-демократ Бен Макадамс (цитата по Reuters).

Трамп хочет поквитаться

Пока неясно, как именно будет проходить суд. Многие сенаторы-республиканцы хотят как можно быстрее оправдать Трампа. Но ему этого недостаточно, и он хочет во время процесса свести счеты с демократами и раскрыть личность осведомителя, пишет WSJ со ссылкой на общавшихся с ним людей.

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Многие республиканцы, включая их лидера в сенате Митча Макконела, не хотят вызывать на процесс свидетелей, считая это самым легким способом оправдать Трампа. Однако в партии есть разногласия на этот счет, отмечает WSJ.

«[Трамп] хочет получить возможность выступить на суде, — приводит издание слова сенатора-республиканца Дэвида Пердью. — Он чувствует, что у него не было возможности защитить себя в палате представителей, и это действительно так. Он был лишен права, которое есть у каждого из нас, — встретиться лицом к лицу с обвинителем и представить доказательства в свою защиту».

Накануне голосования Трамп снова раскритиковал демократов. Он отправил спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси шестистраничное письмо, в котором обвинил их в «неконституционном злоупотреблении властью», «объявлении открытой войны американской демократии» и «попытке государственного переворота».

Лидер демократов в сенате Чак Шумер хотел бы вызвать на процесс четырех свидетелей — главу администрации Белого дома Мика Малвани, его заместителя Роберта Блэра, бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона и сотрудника административно-бюджетного управления Майкла Даффи.

Демократы уже вызывали их на слушания во время расследования в палате представителей, но все они отказались дать показания, выполняя указ Трампа.

«Чего боится Макконнелл? Чего боится президент Трамп? — заявил Шумер во время обсуждения в сенате во вторник. — Если вы пытаетесь скрыть доказательства и не дать выступить свидетелям, возможно, это потому, что они будут не в вашу пользу. Потому что вы пытаетесь скрыть что-то». Макконнелл ответил, что сенат будет действовать лишь как «судья и присяжный». Но позже заявил репортерам, что сенат не будет «беспристрастным». «Это политический процесс, в которым нет ничего, связанного с правосудием, — сказал Макконнелл (цитата по Reuters). — Импичмент — это политическое решение».

Если Макконнелл и Шумер не договорятся, обе стороны могут предложить свои списки свидетелей. Решение об их вызове будет принято по результатам голосования, и тогда будет достаточно, чтобы «за» вместе с демократами проголосовало всего несколько республиканцев.

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18 декабря© Ньюстюб
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