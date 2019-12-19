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09:04 (мск), источник: РИА Новости

Трамп припомнил поддержавшей импичмент конгрессвумен похороны ее мужа

ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп припомнил поддержавшей импичмент конгрессвумен Дебби Дингелл то, как были организованы недавние похороны ее мужа экс-конгрессмена Джона Дингелла, а также потребовал от другой конгрессвумен вернуть ему деньги.

Источник: РИА "Новости"

«Дебби Дингелл вообще красотка. Звонит мне месяцев восемь назад, ее муж прожил долгую жизнь. Я обошелся с ним не по второму классу, не по третьему или четвертому, хотя мог бы. Я сделал все по первому классу с плюсом. Приспустили флаги, хотя с чего бы их спускать ради бывшего конгрессмена? Сделали то, это. Звонит: «Это так прекрасно, спасибо большое. Он смотрит сверху», — сказал он в четверг на митинге в штате Мичиган.

«Я сказал: “Все нормально, не беспокойся”. Но, может, он и снизу смотрит. Я не знаю», — продолжил он.

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Эти слова вызвали несогласный гул в зале, так как Дингелл родом из Мичигана.

«Ну, давайте допустим, что он смотрит сверху вниз», — поправился Трамп после этого.

Конгрессвумен тут же отреагировала на это в Twitter.

«Господин президент, давайте оставим политику в стороне. Мой муж заслужил все почести после жизни на службе. Я готовлюсь к первому сезону праздников без любимого человека. Вы задели меня так, как вы и представить не можете», — написала она.

Трамп также припомнил, что еще до того как принял участие в выборах президента, сам делал пожертвования политикам, в том числе демократам. В их числе была конгрессвумен Кэролин Мэлоуни.

«И первая, кого я вижу, это Кэролин Мэлоуни: “Я поднимаю руку за импичмент”. Так верни мне эти чертовы деньги, которые я платил тебе. Пусть она все мне вернет», — заявил Трамп.

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