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08:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференцию Путина

Журналистам установили ограничение на размер плакатов перед большой пресс-конференцией Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Департамент аккредитации и брифингов управления пресс-службы и информации президента разослал всем аккредитованным корреспондентам просьбу в ходе общения с президентом не использовать плакаты размером более формата А3 (297×420 миллиметров), поскольку это мешает работе съемочных групп и фотографов.

15-я большая пресс-конференция Владимира Путина начнется в полдень 19 декабря. На мероприятие аккредитовано рекордное чисто журналистов — 1702 человека.

Впервые этот формат общения с журналистами был опробован в 2001 году. В ходе прошлогоднего мероприятия, которое состоялось 20 декабря, Путин ответил на 61 вопрос.

В частности, тогда президент заявил, что решение о повышении возраста выхода на пенсию было неизбежно и обусловлено серьезными социально-демографическими изменениями.

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