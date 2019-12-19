08:00 (мск), источник: Lenta.Ru
Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференцию Путина
Журналистам установили ограничение на размер плакатов перед большой
Департамент аккредитации и брифингов управления
15-я большая
Впервые этот формат общения с журналистами был опробован в 2001 году. В ходе прошлогоднего мероприятия, которое состоялось 20 декабря, Путин ответил на 61 вопрос.
В частности, тогда президент заявил, что решение о повышении возраста выхода на пенсию было неизбежно и обусловлено серьезными