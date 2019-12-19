Как проходили большие пресс-конференции Владимира Путина

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Первую большую пресс-конференцию президент провел 18 июля 2001 года в Кремле накануне саммита «восьмерки». На мероприятии присутствовали 400 журналистов, которые за 1 час 33 минуты задали 22 вопроса. Владимир Путин отвечал на вопросы об экономическом и политическом развитии России, о ситуации в Чечне, об интеграции страны в международное сообщество. Журналистка из США Труди Рубин, прославившаяся вопросом «Who is Mr. Putin?» на экономическом форуме в Давосе в 2000 году, смогла лично задать его президенту.
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24 июня 2002 года в Кремль прибыли 500 журналистов. С ними президент общался 2 часа 7 минут, ответив на 37 вопросов. В ходе пресс-конференции президент заявил о неизменности внутриполитического курса страны, подтвердил намерение реформировать систему местного самоуправления и усиливать влияние крупных политических партий, заявил о недопустимости отмены выборности губернаторов. Также глава государства обсудил с журналистами свои отношения с первым президентом РФ Борисом Ельциным.
20 июня 2003 года Владимир Путин уделил прессе 2 часа 45 минут. На мероприятии присутствовали 700 журналистов, задавших 53 вопроса. Президент сообщил, что не намерен вступать в партии, заявив также, что еще не решил, выдвигаться ли на второй срок. Глава государства подтвердил, что Москва останется столицей страны, а Россия — президентской республикой.
23 декабря 2004 года Владимир Путин провел четвертую большую пресс-конференцию. Она длилась 3 часа 2 минуты, было аккредитовано 690 журналистов. В ходе мероприятия президент прокомментировал приобретение «Роснефтью» «Юганскнефтегаза», заявив, что «все сделано абсолютно рыночными способами». Глава государства также подтвердил курс на удвоение ВВП к 2010 году и заявил, что о возможности баллотироваться в 2012 или 2016 году он, «конечно, сейчас не думает».
31 января 2006 года встреча президента с 1030 журналистами длилась 3 часа 26 минут, было задано 76 вопросов. Среди острых вопросов фигурировали: газовые конфликты в СНГ, победа на выборах в Палестине движения «Хамас», положение российских НКО, ситуация в вооруженных силах и российско-грузинский шпионский скандал.
Шестая большая пресс-конференция Владимира Путина прошла 1 февраля 2007 года. Она длилась 3 часа 32 минуты, присутствовали 1132 журналиста. Было задано 79 вопросов, большинство из которых касались внутрироссийских проблем. Несколько раз президента спрашивали о возможном преемнике и о том, что он собирается делать после 2008 года. Одиннадцать раз у Путина спрашивали о его личной жизни.
Пресс-конференция 14 февраля 2008 года является рекордной по длительности (4 часа 40 минут). Аккредитовались 1364 журналиста, задавших 106 вопросов. Владимир Путин отвечал на вопросы о повышении уровня инфляции, выборах в Чечне и Ингушетии, миграционной политике в Ставропольском крае, а также о возможности третьего президентского срока.
Восьмая большая пресс-конференция Владимира Путина 20 декабря 2012 года впервые прошла в Центре международной торговли и длилась 4 часа 33 минуты. 1226 журналистов задали 81 вопрос. Наибольший интерес журналистов вызвал законопроект о запрете на усыновление российских детей американскими гражданами. Вопросы на эту тему задали восемь человек. В ответах президент семь раз упомянул умершего юриста Сергея Магнитского и шесть раз — премьера Дмитрия Медведева.
На девятой большой пресс-конференции 19 декабря 2013 года присутствовали 1327 представителей СМИ. Президент ответил на 73 вопроса за 4 часа 5 минут. Теме международных отношений было посвящено свыше 30% вопросов. Дольше всего, почти 15 минут, президент отвечал на вопрос об отношениях с Украиной, всего она в вопросах и ответах упоминалась 55 раз. После пресс-конференции президент сообщил журналистам, что намерен удовлетворить прошение о помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.
На пресс-конференции 18 декабря 2014 года присутствовали 1259 журналистов, за 3 часа 10 минут было задано 53 вопроса. Наибольшее внимание на этот раз было уделено экономике: на эту тему было задано свыше 35% вопросов. Отвечая на вопрос об антироссийских санкциях, президент обвинил западные страны в попытке «посадить медведя (Россию.— “Ъ”) на цепь» и назвал санкции расплатой за попытку проводить суверенную политику. Личный характер носил один вопрос (в предыдущие годы их насчитывалось от 4 до 12).
Одиннадцатая большая пресс-конференция 17 декабря 2015 года привлекла 1390 журналистов. Президент ответил на 45 вопросов за 3 часа 8 минут. Треть вопросов была посвящена отношениям РФ с Турцией и Украиной, обстановке в Сирии. Экономике и бизнесу был посвящен 31% вопросов. Глава государства также ответил на вопрос о своих дочерях и рассказал о расследовании дела об убийстве политика Бориса Немцова, перспективах повышения пенсионного возраста в стране и работе системы «Платон».
Большая пресс-конференция 23 декабря 2016 года стала для Владимира Путина 12-й. Президент ответил на 67 вопросов 48 журналистов за 3 часа 50 минут. Всего было приглашено 1437 представителей СМИ. Наибольшее внимание было вновь уделено экономике и бизнесу: на эту тему было задано свыше 31% вопросов. Два вопроса носили личный характер: главу государства спросили о его ошибках в прошлом году и во время президентства в целом и о том, какого робота ему не хватает в Кремле. Владимир Путин заявил, что Россия готова дать отпор любому агрессору, рассказал, что название «Керченский мост» придумали сами крымчане, и предположил, что Рональд Рейган порадовался бы республиканцам у власти.
14 декабря 2017 года пресс-конференция привлекла 1640 журналистов. За 3 часа 40 минут Владимир Путин ответил на 65 вопросов 54 журналистов. Наибольшее внимание было уделено международным отношениям: на эту тему было задано около 30% вопросов (в 2016 году — 25%). Социальной сфере было посвящено 27% вопросов, экономики и бизнеса касались 25% вопросов, внутренней политики — 12,7%. Три вопроса задали президенту на спортивную тематику. Особенностью пресс-конференции стало полное отсутствие личных вопросов президенту.
20 декабря 2018 года число аккредитованных журналистов побило рекорд — их было 1702. За 3 часа 43 минуты президент ответил на 68 вопросов 53 представителей СМИ. Наибольшее внимание было уделено социальной сфере: на эту тему было задано около 34% вопросов. Международным отношениям было посвящено 27% вопросов, внутренней политики касались 19% вопросов, экономики и бизнеса — 15% вопросов. Один вопрос задали на спортивную тематику, два — на личные темы (у президента спросили, когда он женится, а также о его здоровье). Кроме того, Владимира Путина пригласили в Карачаево-Черкесию и Чечню.
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