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12:43 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Зарубежные СМИ: К чему приведет объявление импичмента Дональду Трампу?

Американские конгрессмены объявили импичмент Дональду Трампу. Он стал третьим в истории президентом США, которого попытались отстранить. Трампа обвинили в злоупотреблении властью и воспрепятствовании работе Конгресса. Палата представителей утвердила это решение, необходимые две трети голосов обеспечили демократы. Теперь дело перейдет в Сенат, который должен организовать судебный процесс. Он начнется в январе. Верхнюю палату контролируют республиканцы, так что у Трампа есть все шансы остаться президентом.

Источник: Reuters

Американские СМИ также не питают иллюзий по поводу перспектив импичмента и задаются вопросом, к чему может привести процесс на самом деле. Подробности — в обзоре иностранной прессы на «Коммерсантъ FM».

«Почему республиканцы так мало старались защитить Трампа?» — недоумевает колумнист агентства Bloomberg. Аргументы однопартийцев президента, по сути, свелись к тому, что демократы слишком торопятся и пытаются отстранить Трампа не за то, что он сделал, а просто потому, что они его ненавидят. Республиканцы продолжали утверждать, что Трамп совершенно невиновен. Они даже не призвали Белый дом признать свою долю ответственности и реформировать администрацию, как они сделали 30 лет назад во время скандала с Рональдом Рейганом. Полным отказом от сотрудничества республиканцы не оставили демократам иного выбора, кроме как идти до конца. Возможно, в Сенате они озвучат нечто более убедительное, заключает автор материала.

Палата представителей объявила Трампу импичмент, но в каком-то смысле победил именно он, считает колумнист The Washington Post.

Многолетняя кампания Трампа по конструированию собственной, альтернативной реальности увенчалась успехом. Республиканцам удалось свести импичмент лишь к очередному эпизоду внутриполитической борьбы. Подход Трампа победил, а общество остается расколотым, констатирует The Washington Post.

The New York Times опасается, что главным следствием импичмента может стать еще большее безумие Трампа.

Издание обращает внимание на то, как разнузданно вел себя американский президент: истерические письма конгрессменам, настойчивая ложь и даже нападки на внешность оппонентов. При этом Трамп уверен, что он все делает идеально, и уже вряд ли изменит свое поведение. Да, импичмент не имеет перспектив без поддержки Сената, но останется вечной позорной «звездочкой» рядом с именем Трампа. Главное, чтобы он не совершил что-то настолько вопиющее, что эта «звездочка» станет лишь сноской.

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Справка
Расследование конгрессом Трампа: что означает его разговор с Зеленским?

Стали известны подробности телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, из-за которого демократы решили начать процедуру импичмента американского президента. Что мы узнали?

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12:42 (мск)© Ньюстюб
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