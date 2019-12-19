12:37 (мск), источник: ТАСС
Лукашенко обеспокоен нарастанием военной мощи вокруг Белоруссии
МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит опасность в нарастании военной мощи в соседних государствах.
«По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь. Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантной политикой Североатлантического альянса», — приводится заявление Лукашенко на заседании Совета безопасности Белоруссии на сайте президента.
По мнению белорусского лидера, «не ослабевает противостояние между крупными мировыми центрами силы: Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом, Китаем, Россией». «Как следствие размывания архитектуры международной безопасности — усилилась гонка вооружений», — заявил он.
«Все это вы можете наблюдать в средствах массовой информации. Никто этого уже не скрывает», — отметил президент Белоруссии.
Лукашенко заявил, что Вооруженные силы Белоруссии являются инструментом недопущения войны, но в случае военной агрессии должны нанести противнику неприемлемый ущерб.
Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику.
Он отметил, что развитие и укрепление военной составляющей государства будет проходить прозрачно. «Мы должны не пугать наших соседей и наше общество, а рассказать им о ситуации и тех мерах, которые мы планируем и будем реализовывать в разных ситуациях», — пояснил президент.
По его словам, члены Совета безопасности должны определить, какие системы вооружения необходимо развивать в приоритетном порядке. «Это очень дорогостоящие системы», — подчеркнул Лукашенко. Отдельным вопросом он предложил также рассмотреть
Белорусский лидер также считает необходимым переработать нынешний план обороны страны, учесть в нем упреждающие меры в случае нарастания военной угрозы. «Настало время посмотреть и на самом высоком уровне, что нам необходимо сделать, как стратегически спланировать оборону нашего государства. Этим в течение года занимался Генеральный штаб Вооруженных сил, и мы пришли к выводу, что ныне существующий план обороны, безопасности нашего государства подлежит переработке, осовремениванию, актуализации», — добавил Лукашенко.
«Мы понимаем, какие идут войны сейчас, какие могут быть войны в будущем, и, исходя из нашего потенциала и возможностей, перестраиваем под это свои Вооруженные силы», — заявил президент Белоруссии.