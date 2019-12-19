Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 главных цифр 2019 годаПодводим «числовые» итоги уходящего года.
Фоторепортажи
20Церемония прощания с Юрием Лужковым
11Названа «Мисс Вселенная-2019»
12:27 (мск), источник: ТАСС

Путин не исключил, что реформа обращения с ТКО в Петербурге и Москве начнется раньше плана

Президент потребовал навести порядок и избавиться от серых схем при реализации реформы.

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Реформа обращения с ТКО в Петербурге и Москве может начаться раньше, чем планировалось, но главное — учитывать при этом мнение жителей. Об этом заявил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции.

Читайте также
Большая пресс-конференция Владимира Путина (видео)
Один из участников
пресс-конференции
попросил «поторопить» старт мусорной реформы в 
Санкт-Петербурге.
Он пояснил, что Москва, Севастополь и Петербург получили право отсрочить ее до 2022 года. При этом, по его словам, мусор из Петербурга вывозится в Ленинградскую область, где реформа уже началась.

«Можно и поторопить законодательно, но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, чтобы велся прямой диалог с людьми на этот счет. Люди должны знать: что поступает, откуда поступает, на каком основании и в каком виде это будет дальше развиваться», — ответил президент.

Путин добавил, что Ленинградская область и Петербург — это единый экономический район, который в советское время управлялся одним органом власти. По его словам, сейчас, когда существует такое разделение, интересы отдельных субъектов могут немного различаться.

«Многие из Ленинградской области… работают в Петербурге, и они там генерируют эти отходы, в Петербурге, а потом едут туда, где живут. Прозрачным нужно делать весь этот процесс и мне кажется, ситуация может и должна поменяться», — отметил он.

Президент подчеркнул, что при реализации реформы обращения с ТКО необходимо избавиться от возможных серых схем и криминальной составляющей. «Точно совершенно не хватает прямого общения с гражданами. Нужно показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться, где будут захораниваться эти отходы. И, конечно, мы должны точно совершенно избавиться от всяких серых схем и криминала. Здесь просто нужно наводить элементарный порядок», — сказал глава государства.

Президент добавил, что понимает возмущение людей относительно роста тарифов на вывоз мусора и отметил необходимость разъяснять, за что они платят. «Это должно быть прозрачно, людям должно быть понятно, за что они платят», — добавил Путин.

О реформе в сфере обращения с отходами

С 1 ноября 2019 года во всех районах Ленинградской области началась реформа в сфере обращения с отходами, в рамках которой региональный оператор должен обеспечить весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами, включая сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание, утилизацию и размещение.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь имеют право отложить переход на новую систему до 2022 года.

 Что такое болталки и где россияне знакомились в конце 90-х
Единственный способ обеспечить гарантированный ответный удар
Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию (видео)
Путин назвал решение WADA не соответствующим здравому смыслу
Французский футболист подал документы, чтобы сыграть за Россию
Лукашенко обеспокоен нарастанием военной мощи вокруг Белоруссии
СМИ: К чему приведет объявление импичмента Дональду Трампу
Найдена морская стена, построенная 7 тысяч лет назад
Уходящий под воду ледник в Сибири сняли из космоса
Здоровье
Ученые назвали «продукты-наркотики» Среди них — шоколад и чипсы.
Hi-Tech
31 декабря — рабочий день или выходной? Решили соцсети Россия против будней!
Кино
Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма Артисты представили псевдодокументальную картину «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона»
Горячие темы на Авто
Имя России - 2019 107
Как вы относитесь к разного рода "тренерам"? 100
2 недели до Нового Года 97
Солдат, расстрелявший сослуживцев, признан потерпевшим 59
Новости партнеров
Первые симптомы онкологии, на которые не обращают внимания
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
Лазарев наконец раскрыл тайну своего одиночества
У известной российской певицы отказали почки
Gnezdo.ru
Очищает организм, словно щеткой: детокс-диета
5 известных женщин, которые сдали детей в приют
Мужчины этих знаков - самые сложные мужья
"Машина неубиваемая": умные россияне берут такую
Леди
Лолита в ультракоротком платье выступила на концерте Артистка принимает комплименты.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь