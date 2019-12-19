12:27 (мск), источник: ТАСС
Путин не исключил, что реформа обращения с ТКО в Петербурге и Москве начнется раньше плана
Президент потребовал навести порядок и избавиться от серых схем при реализации реформы.
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Реформа обращения с ТКО в Петербурге и Москве может начаться раньше, чем планировалось, но главное — учитывать при этом мнение жителей. Об этом заявил президент Владимир Путин на большой
«Можно и поторопить законодательно, но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, чтобы велся прямой диалог с людьми на этот счет. Люди должны знать: что поступает, откуда поступает, на каком основании и в каком виде это будет дальше развиваться», — ответил президент.
Путин добавил, что Ленинградская область и Петербург — это единый экономический район, который в советское время управлялся одним органом власти. По его словам, сейчас, когда существует такое разделение, интересы отдельных субъектов могут немного различаться.
«Многие из Ленинградской области… работают в Петербурге, и они там генерируют эти отходы, в Петербурге, а потом едут туда, где живут. Прозрачным нужно делать весь этот процесс и мне кажется, ситуация может и должна поменяться», — отметил он.
Президент подчеркнул, что при реализации реформы обращения с ТКО необходимо избавиться от возможных серых схем и криминальной составляющей. «Точно совершенно не хватает прямого общения с гражданами. Нужно показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться, где будут захораниваться эти отходы. И, конечно, мы должны точно совершенно избавиться от всяких серых схем и криминала. Здесь просто нужно наводить элементарный порядок», — сказал глава государства.
Президент добавил, что понимает возмущение людей относительно роста тарифов на вывоз мусора и отметил необходимость разъяснять, за что они платят. «Это должно быть прозрачно, людям должно быть понятно, за что они платят», — добавил Путин.
О реформе в сфере обращения с отходами
С 1 ноября 2019 года во всех районах Ленинградской области началась реформа в сфере обращения с отходами, в рамках которой региональный оператор должен обеспечить весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами, включая сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание, утилизацию и размещение.
Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Москва,