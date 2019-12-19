14:15 (мск), источник: Коммерсантъ
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
19 декабря в Центре международной торговли проходит ежегодная
О внесении изменений в Конституцию: «Можно было бы отменить оговорку ''подряд'' относительно сроков занятия должности президента».
О допинговых проблемах России: «Решение WADA по РУСАДА не соответствует здравому смыслу и международному праву. Любое наказание за допинг должно быть индивидуальным, чтобы не страдали чистые спортсмены. Решение WADA противоречит Олимпийской хартии и носит политический оттенок. Мы все делаем, чтобы российский спорт был чистым».
О суверенном рунете: «Свободный интернет и суверенный интернет — эти понятия не противоречат друг другу».
Суверенный нужен, чтобы защититься от отключения интернета извне. Мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать.
О признании физлиц иноагентами: Органы, которые занимаются контролем, столкнулись с тем, что организации, которые подпадают под иностранное агентство, начали что делать? Финансирование
О Донбассе: «Там нет иностранных войск, есть местная милиция и местные силы самообороны. Самая главная проблема, что нет желания решать этот вопрос в диалоге с людьми, а не с помощью танков. Вряд ли можно решить вопрос силой».
Донбасс порожняк не гонит. Там люди гордые живут.
О минских соглашениях: «Если начнется пересмотр минских соглашений, вся ситуация может зайти в полный тупик. Нужен прямой диалог с Донбассом — его тоже нет. Позитивные изменения есть: Закон об особом статусе продлен, правовая основа не утеряна, проведен отвод войск из ключевых точек, сократилось количество обстрелов. Есть и позитив, есть и настораживающие вещи, но в целом формат целесообразен».
О санкциях США: «Это абсолютно недружественные акты. Мы будем зеркально отвечать на действия США. Если США хотят поддержать Украину, то пусть дадут ей денег, а не ведут политику сдерживания России».
О СНВ-3: «Мы готовы продлить СНВ-3 до конца года, но пока на наши предложения нет никакого ответа. А без СНВ-3 не будет в мире ничего, что сдерживает гонку вооружений».
Об импичменте Дональду Трампу: «Я не уверен, что правление Трампа заканчивается. Это просто продолжение внутриполитической борьбы».
Об убийстве в Берлине гражданина Грузии: «Это был абсолютно кровавый убийца, он уничтожил 98 человек, участвовал в организации взрывов в московском метро. Мы не отправляли запрос о его выдаче, общение шло на уровне спецслужб. Мы в свое время американцев предупреждали о братьях Царнаевых. Они совершили теракт».
Об отношении к закону о домашнем насилии: «Законопроект не читал, но Матвиенко недавно подробно рассказывала о нем. Отношение смешанное. Я против любого насилия, прежде всего к детям и женщинам, это признак очень низкого уровня культуры. Давайте обсуждать спокойно в общественности, прогнозировать результаты».
О деле Ивана Голунова: «Вопрос о ''своих не сдаем'' совершенно некорректен. От работы отстранены пять человек, они уволены, против них возбуждены уголовные дела. По заказчикам информации у меня нет».
О присвоении Рамзану Кадырову звания Героя России: «Отец Кадырова Ахмат сам пришел ко мне, чтобы выстраивать отношения с Россией, еще до начала боевых действий. Его судьбу вы знаете: он погиб от рук террористов».
Его сын до сих пор подвергается опасности в ежедневном режиме, принимает участие в боевых операциях. Его не остановить, под пули лезет. Я просто так такие указы не подписываю. Вспомните, как выглядел Грозный — как Сталинград после битвы. А сейчас как выглядит? В принципе, Кадырову можно бы и Героя Труда дать, но молодой еще, подождет.
О мусорной реформе: «Такой отрасли, как переработка, в Советском Союзе никогда не было, мы создаем ее с нуля. Основные решения приняты, но не хватает общения с гражданами: как будет создаваться, где будет мусор захораниваться, откуда цифры в квитанциях. Нужно избавиться от серых схем и криминала. Нужно увеличивать количество предприятий. Нужен общественный контроль».
О здравоохранении: «Модель здравоохранения развивается в целом удовлетворительно. Хотя проблемы, безусловно, существуют. Нужно поднимать уровень заработной платы в соцсфере».
О нехватке жизненно важных препаратов: Одна из новаций, которая осуществится в ближайшее время —- регистрация новых цен на медпрепараты при проведении аукционов. Мы не должны лишать людей возможности использовать зарубежные лекарства, но не забывать о развитии собственной отрасли.
О пенсионной системе: «Никакой новой пенсионной реформы не готовится и не обсуждается. Предложения Минфина относятся к накоплениям, что можно считать инвестициями, и вопрос идет об их защите».
О газовом конфликте России и Украины: «Если оплата задолженности Украине по газу и будет, то она пойдет за счет украинских ценных бумаг. Часть наших резервных средств из ФНБ вложена в украинские ценные бумаги — $3 млрд как раз. Мы будем искать приемлемое решение для всех. Будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в сроках и условиях. Украинский маршрут проверенный и удобный. Москва готова поставлять Киеву газ со скидкой. Мы не хотим обострять ситуацию».
О дотациях и Союзном государстве с Белоруссией: «Решение о создании Союзного государства было правильным, но основополагающие решения на 90% не реализованы. Для Белоруссии самые низкие цены на энергоносители. Ошибочно дотировать Белоруссию ценами на газ как в Смоленске в условиях недорешенности строительства Союзного государства. Если мы будем дотировать белорусскую экономику, значит, мы будем дотировать всю страну, что странно. Для этого нужны общие наднациональные органы».
О дорогих билетах «Аэрофлота» на Дальний Восток: «''Плоские'' тарифы отменять никто не собирается, ''Аэрофлот'' нагнетает ситуацию, выдавливая из правительства деньги на организацию этих полетов. Эта программа не сужается, а расширяется, но в целом нужно добиваться роста доходов граждан. А еще резервы есть в рамках самого ''Аэрофлота''».