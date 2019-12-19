13:17 (мск), источник: Интерфакс
Путин согласился обсуждать проблему наемников в Донбассе
Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU — В Донбассе нет иностранных войск, о необходимости вывода которых говорится в «минских соглашениях», заявил на большой
«Давайте с ними разбираться, но они не составляют основу вооруженных формирований» самопровозглашенных республик, отметил он.
«Там есть местная милиция, местные силы самообороны из местных жителей», — заявил Путин.
Он отметил, что возникает вопрос, откуда у них «танки и тяжелая артиллерия». На этот вопрос он ответил, приведя пример «многих горячих точек мира», где происходят боевые действия с участием танков и артиллерии. Эту технику они получают от «структур государств, которые симпатизируют» сторонам конфликта, «но это их техника», добавил он.
Главной проблемой он считает отсутствие у Киева желания урегулировать конфликт в диалоге с людьми. Он напомнил, что Киев отрезал эти районы от остальной территории Украины, введя блокаду: «Москва, что ли ввела блокаду?» Также он напомнил, что украинская сторона применяла в Донбассе авиацию.
Попытки создать «благоприятные для себя» условия для силового решения проблемы, с помощью танков и авиации, он считает такой подход «абсолютно ошибочным». Когда Киев уйдет от этого подхода и будет готов к диалогу с населением Донбасса, тогда конфликт можно будет урегулировать, считает он.
Комментируя проблему передачи Украине контроля над участком
Он отметил, что видит позитивные изменения в урегулировании конфликта в Донбассе, считает целесообразным продолжение переговоров в «нормандском формате» и допускает, что в марте состоится новая встреча «четверки». Ключевым пунктом «минских договоренностей» он назвал принятие Украиной закона об особом статусе отдельных регионов Донбасса.
Он отметил, что такой закон уже принят и недавно был продлен на год, однако этого недостаточно.