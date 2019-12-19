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13:17 (мск), источник: Интерфакс

Путин согласился обсуждать проблему наемников в Донбассе

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU — В Донбассе нет иностранных войск, о необходимости вывода которых говорится в «минских соглашениях», заявил на большой пресс-конференции президент Владимир Путин. По его словам, там есть наемники, «французы и немцы, на одной стороне и на другой», и с ними можно начать разбираться.

«Давайте с ними разбираться, но они не составляют основу вооруженных формирований» самопровозглашенных республик, отметил он.

«Там есть местная милиция, местные силы самообороны из местных жителей», — заявил Путин.

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Он отметил, что возникает вопрос, откуда у них «танки и тяжелая артиллерия». На этот вопрос он ответил, приведя пример «многих горячих точек мира», где происходят боевые действия с участием танков и артиллерии. Эту технику они получают от «структур государств, которые симпатизируют» сторонам конфликта, «но это их техника», добавил он.

Главной проблемой он считает отсутствие у Киева желания урегулировать конфликт в диалоге с людьми. Он напомнил, что Киев отрезал эти районы от остальной территории Украины, введя блокаду: «Москва, что ли ввела блокаду?» Также он напомнил, что украинская сторона применяла в Донбассе авиацию.

Попытки создать «благоприятные для себя» условия для силового решения проблемы, с помощью танков и авиации, он считает такой подход «абсолютно ошибочным». Когда Киев уйдет от этого подхода и будет готов к диалогу с населением Донбасса, тогда конфликт можно будет урегулировать, считает он.

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Комментируя проблему передачи Украине контроля над участком российско-украинской границы, он напомнил, что, по «минским соглашениям», этот процесс должен начаться на второй день после проведения в Донбассе выборов, а завершиться — только после всеобъемлющего политического урегулирования конфликта, в том числе соответствующих изменений Конституции Украины и предоставления «этим республикам» прав, прописанных в «минских договоренностях».

Он отметил, что видит позитивные изменения в урегулировании конфликта в Донбассе, считает целесообразным продолжение переговоров в «нормандском формате» и допускает, что в марте состоится новая встреча «четверки». Ключевым пунктом «минских договоренностей» он назвал принятие Украиной закона об особом статусе отдельных регионов Донбасса.

Он отметил, что такой закон уже принят и недавно был продлен на год, однако этого недостаточно.

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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
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