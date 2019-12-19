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13:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Путина насторожило заявление Зеленского о пересмотре минских соглашений

Президент России Владимир Путин сообщил, что его насторожило заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотра минских соглашений. Он добавил, что если пересматривать эти соглашения, то ситуация «зайдет в тупик».

Источник: РИА "Новости"

«Меня, конечно, очень насторожило заявление президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы их пересмотреть. Если начнется пересмотр минских соглашений, то ситуация может просто зайти в тупик, полный», — сказал президент России. Он добавил, что предыдущее и действующее украинское руководство не хочет имплементировать закон об особом статусе Донбасса в свою конституцию. «Нужен прямой диалог с Донбассом, но его нет», — заявил Путин. По его словам, отказ Киева от разведения сил по всей линии соприкосновения в Донбассе является ошибочным.

Президент России также считает продолжение встреч в «нормандском формата» целесообразным.

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На саммите в Париже 9 декабря лидеры «нормандской четверки» не смогли согласовать дальнейшее урегулирование конфликта в Донбассе. Российский и украинский президенты высказали противоположные позиции по поводу закрепления в конституции особого статуса для двух непризнанных республик в составе Украины.

Новый саммит в «нормандском формате», который примет Германия, может состояться в начале апреля 2020 года, рассказали источники «Ъ». При этом в Москве сомневаются, что к этому времени возникнут предпосылки для обсуждения проблем Донбасса на высшем уровне.

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РИА НовостиТАСС
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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
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