Путина насторожило заявление Зеленского о пересмотре минских соглашений

«Меня, конечно, очень насторожило заявление президента Зеленского после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы их пересмотреть. Если начнется пересмотр минских соглашений, то ситуация может просто зайти в тупик, полный», — сказал президент России. Он добавил, что предыдущее и действующее украинское руководство не хочет имплементировать закон об особом статусе Донбасса в свою конституцию. «Нужен прямой диалог с Донбассом, но его нет», — заявил Путин. По его словам, отказ Киева от разведения сил по всей линии соприкосновения в Донбассе является ошибочным.
Президент России также считает продолжение встреч в «нормандском формата» целесообразным.
На саммите в Париже 9 декабря лидеры «нормандской четверки» не смогли согласовать дальнейшее урегулирование конфликта в Донбассе. Российский и украинский президенты высказали противоположные позиции по поводу закрепления в конституции особого статуса для двух непризнанных республик в составе Украины.
Новый саммит в «нормандском формате», который примет Германия, может состояться в начале апреля 2020 года, рассказали источники «Ъ». При этом в Москве сомневаются, что к этому времени возникнут предпосылки для обсуждения проблем Донбасса на высшем уровне.