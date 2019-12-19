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13:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин против захоронения Ленина

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции выступил против захоронения тела Владимира Ленина. Так он ответил на вопрос специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова — «одного из патриархов российской журналистики», как назвал его пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Глава государства не считает, что Ленин — государственный деятель и считает его революционером. Он раскритиковал его решение привязать этносы к территориям с получением права выхода из состава СССР.

«Государство было строго централизовано, унитарным государством, как известно. Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил фактически даже не федерацию, а конфедерацию Они связали будущее страны со своей собственной партией… Как только партия начала рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Я придерживаюсь этой точки зрения», — сказал Путин. По его мнению, при создании СССР не учитывались геополитическая составляющая. Он назвал решение фундаментальной ошибкой при государственном строительстве.

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По мнению Владимира Путина, тело не нужно трогать. «По крайней мере, до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые связывают с этим свою собственную жизнь, свою судьбу», — считает президент.

Онлайн-трансляция
РИА НовостиТАСС
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
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