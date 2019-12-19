13:57 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин против захоронения Ленина
Президент России Владимир Путин на ежегодной
Глава государства не считает, что Ленин — государственный деятель и считает его революционером. Он раскритиковал его решение привязать этносы к территориям с получением права выхода из состава СССР.
«Государство было строго централизовано, унитарным государством, как известно. Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил фактически даже не федерацию, а конфедерацию Они связали будущее страны со своей собственной партией… Как только партия начала рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Я придерживаюсь этой точки зрения», — сказал Путин. По его мнению, при создании СССР не учитывались геополитическая составляющая. Он назвал решение фундаментальной ошибкой при государственном строительстве.
По мнению Владимира Путина, тело не нужно трогать. «По крайней мере, до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые связывают с этим свою собственную жизнь, свою судьбу», — считает президент.