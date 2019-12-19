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14:03 (мск), источник: Интерфакс

Президент РФ усомнился в успехе импичмента Трампа

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин сомневается, что Сенат США поддержит решение об импичменте американскому лидеру Дональду Трампу.

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8
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«Что касается продления нашего диалога до конца президентства Трампа, вы как будто уже ставите вопрос о том, что оно заканчивается. Я в этом как раз не уверен. Еще нужно пройти Сенат (США — ИФ), где у республиканцев, насколько мне известно, большинство», — сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста о возможности импичмента Трампу.

Российский лидер усомнился, что республиканцы захотят отстранять от власти своего однопартийца «по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам». По мнению президента, происходящее в США является продолжением внутриполитической борьбы.

Одна партия, которая проиграла выборы, демократическая партия, добивается результатов уже другими способами, предъявляя Трампу то обвинение в сговоре с Россией, потом выясняется, что никакого сговора не было. Это не может лечь в основу импичмента.
Владимир Путин
Президент РФ

Ранее в четверг, 19 декабря, стало известно, что члены палаты представителей США объявили в четверг импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.

Дебаты перед голосованием в Палате представителей продлились более шести часов. Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате США решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

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Импичмент Трампа: с чего все началось

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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