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13:44 (мск), источник: Интерфакс

Путин объяснил засекреченность «дела Голунова»

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU — Расследование в отношении полицейских, которые задержали журналиста Ивана Голунова и подбросили ему наркотики, засекречено, поскольку в деле есть данные об организации оперативно-розыскной деятельности, эта информация считается закрытой, заявил на большой пресс-конференции президент Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

Закрытие материалов следствия не означает, что виновные не будут наказаны, заверил он. Он подчеркнул, что в связи с этой ситуацией от работы были отстранены пять сотрудников МВД, все они уволены из органов внутренних дел и против них всех возбуждены уголовные дела.

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Также президент напомнил, что эти дела расследует Следственный комитет, а не МВД.

Утверждения о том, что расследование буксует, потому что силовики придерживаются принципа «своих не сдаем», он назвал некорректными.

По словам Путина, службы собственной безопасности силовых структур «работают достаточно эффективно», по их материалам возбуждается значительное количество уголовных дел в отношении силовиков и таких дел много.

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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
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