Путин объяснил засекреченность «дела Голунова»

Закрытие материалов следствия не означает, что виновные не будут наказаны, заверил он. Он подчеркнул, что в связи с этой ситуацией от работы были отстранены пять сотрудников МВД, все они уволены из органов внутренних дел и против них всех возбуждены уголовные дела.
Также президент напомнил, что эти дела расследует Следственный комитет, а не МВД.
Утверждения о том, что расследование буксует, потому что силовики придерживаются принципа «своих не сдаем», он назвал некорректными.
По словам Путина, службы собственной безопасности силовых структур «работают достаточно эффективно», по их материалам возбуждается значительное количество уголовных дел в отношении силовиков и таких дел много.