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14:29 (мск), источник: Ведомости

Путин допустил ограничение президентского правления всего двумя сроками

Сейчас один человек не может руководить страной больше двух сроков с оговоркой — «подряд».

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Президент России Владимир Путин заявил, что из Конституции можно убрать оговорку «подряд» относительно срока, который один человек может находиться на посту президента. Сейчас эта норма зафиксирована в ч. 3 ст. 81 Конституции: «Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд». По словам Путина, эта оговорка смущает некоторых политологов и общественных деятелей.

Ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд.
Владимир Путин
президент России
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На вопрос, нет ли необходимости внести изменения в Конституцию, чтобы перераспределить полномочия парламента, правительства или президента, Путин ответил, что знает о дискуссиях по этому вопросу. По его мнению, это можно сделать «только после хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе» и очень аккуратно. Он добавил, что понимает те политические партии, которые хотят расширения полномочий парламента. Внести такие изменения в Конституцию ранее предлагал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он считает, что расширение полномочий парламента позволит устранить существующий в России дисбаланс ветвей власти.

Сам Владимир Путин впервые был избран президентом в 2000 г., затем в 2004 г. С 2008 по 2012 г. пост президента занимал его преемник — Дмитрий Медведев, в то время как Путин на тот срок переместился на пост премьер-министра России. При нем срок полномочий главы государства с помощью поправок в Конституцию был увеличен с четырех до шести лет. В Кремль Путин вернулся в 2012 г. В 2018 г. начался второй его шестилетний, а в общей сложности — четвертый президентский срок.

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Путин не имеет права баллотироваться в 2024 г., поскольку избирался дважды подряд в 2012-м и 2018-м, говорит политолог Виталий Иванов. «Его сегодняшние слова можно интерпретировать как сигнал о нежелании менять Конституцию ради получения права на еще одно выдвижение. Но предлагаемая норма будет ограничивать также будущих президентов. Если кто-то из них потом не инициирует ее пересмотр», — говорит он.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов напоминает, что Путин в 2012 г. уже обозначал схожую позицию. «В прошлый раз внешне это выглядело как самозапрет на его участие в выборах 2018 г., но на практике он реализован не был. В нынешнем виде заявление позволяет бросить эту тему желающим поговорить о транзите, ничего по сути четкого не обозначив», — считает эксперт.

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Александра Чунова, Максим Иванов

Путин: слово «подряд» во фразе про два срока можно убрать
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14:57 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
РИА НовостиТАСС
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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
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