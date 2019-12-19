Путин о присвоении Кадырову звания Героя России: он ежедневно подвергается опасности

Дискуссия о присвоении Кадыровым званий Героев России началась с того, что режиссер Александр Сокуров поднял этот вопрос на заседании Совета по правам человека: он предложил «переосмыслить» звание Героя России. Путин не согласился с точкой зрения режиссера. Позже высказался и сам Рамзан Кадыров: в своем Telegram-канале он написал, что Александр Сокуров «и ему подобные» «давно сбежали бы из страны и лаяли бы на Россию из-за бугра, предпринимали бы жалкие попытки развалить государство», если бы не чеченский народ. Сокуров ответил, что ему не слишком интересна реакция главы Чечни, потому что режиссер обращался не к нему, а к президенту России.
«Действующий президент (глава Чечни Рамзан Кадыров.— “Ъ”)… подвергается значительной опасности в ежедневном режиме. Он принимает участие в различного рода боевых операциях», — сказал президент России, отвечая на вопрос специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова. Он добавил, что Кадырову можно дать и звание Героя Труда за восстановление Грозного, но «молодой еще — подождет».
Президент добавил, что бывший глава Чечни Ахмат Кадыров сам принял решение перейти на сторону федеральных властей. «Он ведь пришел сам, он не пришел сдаваться, он пришел для того, чтобы выстраивать отношения с Россией», — сказал Путин. По его словам, Кадыров тогда признал, что Чечне «лучше» с Россией, поскольку «некоторые исламские страны» начали подчинять республику «своей воле». Президент России добавил, что до сих пор «не может себя простить», что «отпустил» Кадырова на концерт по случаю Дня Победы на стадионе «Динамо» в Грозном, где он был убит.