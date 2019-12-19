Путин объяснил подписание пакта Молотова-Риббентропа и раздел Польши

По его мнению, у руководства страны в этой ситуации не было другого выбора. Он отметил, что при этом Сталин единственным не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, тогда как лидеры Франции и Великобритании встречались с фюрером.
Комментируя секретные протоколы к пакту и последовавший раздел Польши, Путин напомнил, что Польша сама до этого участвовала в разделе Чехословакии, то есть, «сделала то же самое».
Советские войска вошли в Польшу с соответствии с этими договоренностями, но это произошло после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и территорией страны и «само находилось в районе польско-румынской границы», так что тогда «не с кем было разговаривать», объяснил он.
Вспомнив об обороне Брестской крепости, президент заявил, что СССР не захватывал Брест-Литовск, а ввел туда войска после того, как его захватили немцы и затем оставили.
Путин пообещал написать к 75-летию Победы статью о второй мировой войне и о попытках умиротворения Гитлера со стороны западных лидеров. По его словам, ему для этого обещали подобрать архивные документы.
Также он высказался против попыток приравнять сталинизм к гитлеровской Германии.
Можно как угодно предавать анафеме сталинизм и тоталитаризм в целом, в чем-то это будут заслуженные упреки… но ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма. Люди, значит, не знают историю, читать и писать не умеют. Пусть почитают документы того времени.
Владимир Путинпрезидент РФ
В сентябре 2019 года, к годовщине начала Второй мировой войны Европарламент принял резолюцию с осуждением попыток оправдания «нацизма, фашизма или любой другой формы тоталитаризма». В ней советский режим был назван «тоталитарным» и высказывалась озабоченность в связи с попытками «нынешнего российского руководства оправдать» преступления этого режима в рамках информационной войны с демократической Европой.