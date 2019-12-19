Шотландия призвала Лондон к переговорам о референдуме

Стерджен заявила, что после победы Шотландской национальной партии (ШНП) в 48 из 59 избирательных округов в Шотландии у нее есть неоспоримый мандат на референдум.
Однако для проведения нового волеизъявления требуется согласие британского правительства, а премьер-министр Борис Джонсон обещал не допустить этого шага. Джонсон считает, что вопрос был решен в 2014 году, когда 55% шотландцев проголосовали против независимости.
В четверг правительство Шотландии направит в Лондон официальный запрос по поводу референдума.
Стерджен уже заявила, что отказ из Лондона не остановит шотландских националистов.
При этом она исключает возможность неофициального голосования без одобрения столицы, как произошло в Каталонии в 2017 году.
Стерджен хочет провести второй референдум во второй половине 2020 года.
В опубликованном Стерджен документе утверждается, что все больше шотландцев поддерживают второй референдум.
Документ также содержит законопроект о передаче парламенту Шотландии права на объявление референдумов.
ШНП, поддерживающая независимость Шотландии и ее сохрание в составе Евросоюза, одержала убедительную победу в шотландских округах на всеобщих выборах 12 декабря.
Консервативная партия под предводительством Джонсона получила большинство в новом британском парламенте, но в Шотландии она потеряла 13 депутатских кресел.
Соцопросы по-прежнему показывают, что большинство шотландцев выступают против независимости, однако число сторонников нового референдума в последние месяцы растет.