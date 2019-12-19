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14:28 (мск), источник: BBC News Русская служба

Шотландия призвала Лондон к переговорам о референдуме

Глава правительства шотландской автономии Никола Стерджен призвала британское правительство к переговорам о новом референдуме о независимости Шотландии.

Источник: AFP

Стерджен заявила, что после победы Шотландской национальной партии (ШНП) в 48 из 59 избирательных округов в Шотландии у нее есть неоспоримый мандат на референдум.

Однако для проведения нового волеизъявления требуется согласие британского правительства, а премьер-министр Борис Джонсон обещал не допустить этого шага. Джонсон считает, что вопрос был решен в 2014 году, когда 55% шотландцев проголосовали против независимости.

В четверг правительство Шотландии направит в Лондон официальный запрос по поводу референдума.

Стерджен требует референдума | Источник: AFP

Стерджен уже заявила, что отказ из Лондона не остановит шотландских националистов.

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При этом она исключает возможность неофициального голосования без одобрения столицы, как произошло в Каталонии в 2017 году.

Стерджен хочет провести второй референдум во второй половине 2020 года.

В опубликованном Стерджен документе утверждается, что все больше шотландцев поддерживают второй референдум.

Документ также содержит законопроект о передаче парламенту Шотландии права на объявление референдумов.

ШНП, поддерживающая независимость Шотландии и ее сохрание в составе Евросоюза, одержала убедительную победу в шотландских округах на всеобщих выборах 12 декабря.

Консервативная партия под предводительством Джонсона получила большинство в новом британском парламенте, но в Шотландии она потеряла 13 депутатских кресел.

Соцопросы по-прежнему показывают, что большинство шотландцев выступают против независимости, однако число сторонников нового референдума в последние месяцы растет.

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