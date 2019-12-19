Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем

Президент России Владимир Путин считает, что превращение 31 декабря в выходной день было бы логичным решением. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
Это лежит на поверхности. Но как это сделать, можно и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне Нового года? Я не знаю. Некоторые работодатели уже объявили о том, что 31-е объявляют нерабочим. На самом деле могу это только поприветствовать, если они сочли это возможным.
Владимир ПутинПрезидент РФ
Возможен и отказ от другого выходного дня в пользу 31 декабря, добавил Путин. Он подчеркнул, что «надо просто спокойненько на все это посмотреть, проанализировать, чтобы не наносить ущерб нашим огородникам и садоводам, чтобы у них не отнимать какой-то день в мае». «В спокойном рабочем режиме подумаем об этом», — подытожил президент.
Роструд ранее напомнил, что 30 и 31 декабря 2019 года — рабочие дни. При этом работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе.