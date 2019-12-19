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15:31 (мск), источник: Forbes

Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем

Идея выходного дня 31 декабря «лежит на поверхности», считает Владимир Путин. Он пообещал, что власти «в спокойном рабочем режиме» подумают над изменением календаря праздников.

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Президент России Владимир Путин считает, что превращение 31 декабря в выходной день было бы логичным решением. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Это лежит на поверхности. Но как это сделать, можно и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне Нового года? Я не знаю. Некоторые работодатели уже объявили о том, что 31-е объявляют нерабочим. На самом деле могу это только поприветствовать, если они сочли это возможным.
Владимир Путин
Президент РФ
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Возможен и отказ от другого выходного дня в пользу 31 декабря, добавил Путин. Он подчеркнул, что «надо просто спокойненько на все это посмотреть, проанализировать, чтобы не наносить ущерб нашим огородникам и садоводам, чтобы у них не отнимать какой-то день в мае». «В спокойном рабочем режиме подумаем об этом», — подытожил президент.

Роструд сообщал о восьми коротких рабочих неделях в 2020 году.

Роструд ранее напомнил, что 30 и 31 декабря 2019 года — рабочие дни. При этом работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе.

Количество нерабочих праздничных дней в разных странах
Источник:©Аргументы и факты
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РИА НовостиТАСС
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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС
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